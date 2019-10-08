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    Зеленського просять перенести Офіс президента у селище на Луганщині

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    Зеленського просять перенести Офіс президента у селище на Луганщині

    Відповідна петиція набрала 96 голосів з 25 000 необхідних

    Президенту України Володимиру Зеленському запропонували перенести Офіс президента з Києва в селище міського типу Золоте в Луганській області.

    Відповідна петиція №22/075702-еп розміщена на сайті глави держави.

    «Вимагаємо терміново перенести Офіс Президента з міста Київ в селище міського типу Золоте Луганської області. Важливо! Перенесення Офісу повинно бути проведене до відведення Збройних сил України, по так званій формулі Штайнмаєра», — йдеться в тексті петиції.

    Відповідна петиція набрала 22 голоси з 25 000 необхідних. До кінця збору підписів залишилося 92 дні. 

    Нагадаємо, під час брифінгу 1 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст «формули Штайнмаєра».

    Сайдік заявив, що «формула Штайнмаєра» була зафіксована листами учасників мінського переговорного процесу, а не єдиним документом.

    Також в ОБСЄ заявили, що розведення військ в Петровському та Золотому на Донбасі розпочнеться 7 жовтня.

    Проте розведення військ у Петрівському і Золотому було відкладено через порушення проросійськими бойовиками режиму припинення вогню у цих точках.

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