Рябошапка звільнив двох заступників



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Генпрокурор України Руслан Рябошапка

Генпрокурор підписав накази про звільнення з посад Сергія Кізя та Юрія Столярчука

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив з посад заступників Сергія Кізя та Юрія Столярчука.

Про це 26 вересня повідомляє Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

«У зв’язку зі вступом в дію Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури» генеральний прокурор Руслан Рябошапка 25 вересня підписав накази про звільнення з посад заступників генерального прокурора Кізя та Столярчука», - говориться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше генеральним прокурором звільнено з посад заступника генерального прокурора Стрижевську, заступника генерального прокурора - Головного військового прокурора Матіоса, першого заступника генерального прокурора Севрука та першого заступника генпрокурора Сторожука.

До слова, раніше генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про створення Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях.

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