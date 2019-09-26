  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Рябошапка звільнив двох заступників

    • Розсилка
    <span>Генпрокурор України Руслан Рябошапка</span> - Рябошапка звільнив двох заступників
    Генпрокурор України Руслан Рябошапка

    Генпрокурор підписав накази про звільнення з посад Сергія Кізя та Юрія Столярчука

    Генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив з посад заступників Сергія Кізя та Юрія Столярчука.

    Про це 26 вересня повідомляє Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

     «У зв’язку зі вступом в дію Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури» генеральний прокурор Руслан Рябошапка 25 вересня підписав накази про звільнення з посад заступників генерального прокурора Кізя та Столярчука», - говориться у повідомленні.

    Нагадаємо, раніше генеральним прокурором звільнено з посад заступника генерального прокурора Стрижевську, заступника генерального прокурора - Головного військового прокурора Матіоса, першого заступника генерального прокурора Севрука та першого заступника генпрокурора Сторожука.

    До слова, раніше генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про створення Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях.

     Читайте також:
    Читайте також
    Генпрокурор Генпрокуратура кадрові зміни Руслан Рябошапка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ