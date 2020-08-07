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    Рятувальники попередили любителів шашликів про небезпеку цими вихідними

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    Рятувальники попередили любителів шашликів про небезпеку цими вихідними

    Висока пожежна небезпека зберігається на території всієї України

    В Україні з 8 по 10 серпня надзвичайний рівень пожежної небезпеки спостерігатиметься по всій Україні.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    «У вихідні в Україні надзвичайний рівень пожежної небезпеки. За даними Укргідрометцентру, 8-10 серпня в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки», - йдеться в повідомленні.

    У ДСНС нагадали, що під час пожежонебезпечного періоду забороняється:

    • - відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;
    • - розводити багаття у лісі та лісопосадках;
    • - заїжджати автомобілем до лісу;
    • - палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
    • - залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
    • - полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;
    • - створювати смітники та спалювати відходи;
    • - спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях.

    До слова, напередодні у Києві сталась масштабна пожежа: горіли трава та чагарники

    Крім того, раніше дієтолог назвала найшкідливіший маринад для шашликів

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