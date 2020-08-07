Рятувальники попередили любителів шашликів про небезпеку цими вихідними
Висока пожежна небезпека зберігається на території всієї України
В Україні з 8 по 10 серпня надзвичайний рівень пожежної небезпеки спостерігатиметься по всій Україні.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
«У вихідні в Україні надзвичайний рівень пожежної небезпеки. За даними Укргідрометцентру, 8-10 серпня в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки», - йдеться в повідомленні.
У ДСНС нагадали, що під час пожежонебезпечного періоду забороняється:
- - відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;
- - розводити багаття у лісі та лісопосадках;
- - заїжджати автомобілем до лісу;
- - палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
- - залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
- - полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;
- - створювати смітники та спалювати відходи;
- - спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях.
До слова, напередодні у Києві сталась масштабна пожежа: горіли трава та чагарники.
Крім того, раніше дієтолог назвала найшкідливіший маринад для шашликів.