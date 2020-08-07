Рятувальники попередили любителів шашликів про небезпеку цими вихідними



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Висока пожежна небезпека зберігається на території всієї України

В Україні з 8 по 10 серпня надзвичайний рівень пожежної небезпеки спостерігатиметься по всій Україні.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«У вихідні в Україні надзвичайний рівень пожежної небезпеки. За даними Укргідрометцентру, 8-10 серпня в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки», - йдеться в повідомленні.

У ДСНС нагадали, що під час пожежонебезпечного періоду забороняється:

- відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;

- розводити багаття у лісі та лісопосадках;

- заїжджати автомобілем до лісу;

- палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;

- залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;

- полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;

- створювати смітники та спалювати відходи;

- спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях.

До слова, напередодні у Києві сталась масштабна пожежа: горіли трава та чагарники.

Крім того, раніше дієтолог назвала найшкідливіший маринад для шашликів.