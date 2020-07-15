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    Дієтолог назвала найшкідливіший маринад для шашликів

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    Не усі маринади для м'яса є корисними&nbsp; - Дієтолог назвала найшкідливіший маринад для шашликів
    Не усі маринади для м'яса є корисними 

    Багато українців люблять посмажити м'ясо на відкритому повітрі, але не багато хто замислюється, чим дуже шкідливо маринувати шашлик

    Найбільш шкідливим маринадом для м'яса є майонез. Про це повідомила дієтолог Ірина Морозова. Отже, якщо людина хоче залишатися здоровими, їй треба відмовитися від цього соусу назавжди.

    За словами фахівця з харчування, майонез при нагріванні перетворюється в канцероген. Також у ньому величезну кількість жирів.

    «Останнім часом, навіть у середовищі своїх знайомих медиків я нерідко стикаюся з тим, що шашлик маринують в майонезі. Це чи не найгірший варіант для тих, кому дорого здоров'я. При впливі високих температур майонез виділяє канцерогенні речовини, не кажучи вже про те, що така кількість жирів просто неприйнятно», - цитує дієтолога видання «Голос».

    Зазначимо, що другим некорисним маринадом після майонезу є оцет. Він негативно впливає на шлунково-кишковий тракт і при частому вживанні викликає хвороби нирок. Якщо ви не знали, то оцту досить багато і в звичайному, магазинному майонезі.

    Лікарі також не рекомендують використовувати кефір як маринад для шашлику, всупереч думці, що він робить м'ясо ніжним. У поєднанні з м'ясом кефір перешкоджає засвоєнню заліза і білка. З цієї страви ви не отримаєте нічого корисного.

    Дієтолог рекомендує використовувати для маринаду кмин, цибулю, зелень і трави. Відзначимо, що в східній кухні вважається неприпустимим маринувати м'ясо у вині або в оцті. Кухарі вважають, що такі соуси вбивають смак м'яса.

    Нагадаємо, торік колишня очільниця МОЗ Уляна Супрун давала поради українцям, як правильно смажити шашлик.

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