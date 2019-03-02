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    Новини

    Рятувальники попередили про небезпеку лавин у Карпатах

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    Рятувальники попередили про небезпеку лавин у Карпатах

    В Карпатах оголошена лавинна небезпека 3-го рівня

    Рятувальники попереджають про значну сніголавинної небезпеки в горах Івано-Франківської області.

    Про це повідомляє ДСНС.

    «За даними УкрГідрометцентру, 4 березня, у зв’язку з відлигою, у горах Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)», - йдеться в повідомленні.

    Наприкінці січня в ДСНС повідомляли про загибель туриста внаслідок сходження лавини на Закарпатті.

    Також в січні на трасу «Мукачево – Рогатин» біля села Ділове на Закарпатті зійшла снігова лавина, внаслідок чого дорога була частково заблокована, тоді ніхто не постраждав.

    ДСНС рятувальники Карпати (гори)
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