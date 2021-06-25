Рятувальники попередили про погіршення погодних умов. Які області накриє шквали та град

З понеділка на українців чекає зниження температури повітря

В Україні на вихідні оголошено штормове попередження у північних, центральних та південних областях. Також прогнозують град та шквали. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

У суботу будуть дощі у західних, північних та південних областях.

У неділю у північних, центральних та південних областях місцями сильні зливи. Також вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Зазначимо, на вихідних (26-28 червня) майже по всій території очікуються дощі, подекуди - з грозами. З понеділка на українців чекає зниження температури повітря.

Як раніше писав «Главком», про зменшення спеки в Україні попередила синоптикиня Наталка Діденко. За словами Діденко, сьогодні у західних областях температура повітря через фронтальні дощі впала до +23+27 градусів.

У суботу повітряна маса з лагіднішими градусами охопить Захід України, Житомирщину, Вінниччину, очікується +23+29, подекуди до +30 градусів.

Більшість Півночі, Центру, Сходу та Півдня завтра ще переживатимуть спеку, термометри покажуть +30+37 градусів.

Нагадаємо, після обіду 25 травня Львів накрила потужна буря та злива. Очевидці повідомляють про повалені дерева і пошкоджені дахи у різних районах Львова.