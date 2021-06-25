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    Повалені дерева, затоплені вулиці й побиті машини. Львів накрила буря (фото)

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    У мерії засідає оперативний штаб з ліквідації наслідків негоди, зараз збирають інформацію по районах щодо збитків - Повалені дерева, затоплені вулиці й побиті машини. Львів накрила буря (фото)
    У мерії засідає оперативний штаб з ліквідації наслідків негоди, зараз збирають інформацію по районах щодо збитків
    Фото: Соцмережі

    Гроза спричинила проблеми з електропостачанням у місті

    Після обіду 25 травня Львів накрила потужна буря та злива. Очевидці повідомляють про повалені дерева і пошкоджені дахи у різних районах Львова.

    Негода повалила дерева, в результаті чого містяни спостерігають проблеми з електропостачанням.

    Близько 16:40 у місті почалася сильна злива, а потім піднявся потужний вітер. Вітер валив дерева, зокрема, постраждали запарковані автомобілі.

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    Повалені дерева, затоплені вулиці й побиті машини. Львів накрила буря (фото)
    Повалені дерева, затоплені вулиці й побиті машини. Львів накрила буря (фото)
    Повалені дерева, затоплені вулиці й побиті машини. Львів накрила буря (фото)
    Повалені дерева, затоплені вулиці й побиті машини. Львів накрила буря (фото)
    Повалені дерева, затоплені вулиці й побиті машини. Львів накрила буря (фото)
    Повалені дерева, затоплені вулиці й побиті машини. Львів накрила буря (фото)

    Гроза спричинила проблеми з електропостачанням у місті. Як повідомив Львівелектротранс на сторінці у Facebook, наразі у місті не працює громадський електротранспорт.

    У мерії засідає оперативний штаб з ліквідації наслідків негоди, зараз збирають інформацію по районах щодо збитків. За оперативною інформацією, внаслідок стихії впало понад 20 дерев. Комунальники вже починають прибирати гілки та дерева – першочергово там, де вони заважають руху.

    Нагадаємо, у п’ятницю, 25 червня, у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Тернопільській та Чернівецькій областях вдень прогнозують грози, а в окремих районах очікується град та шквали 15−20 м/с.

    Оголошено перший рівень небезпечності, жовтий. Цей рівень означає, що погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища.

    Теги: стихійні лиха Львів вітер негода дощ
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    Повалені дерева, затоплені вулиці й побиті машини. Львів накрила буря (фото)