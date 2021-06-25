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    Масштабна пожежа під Києвом: вогнем знищено склад будматеріалів (фото)

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    Загорання виникло у складському приміщенні, де зберігалися будівельні матеріали - Масштабна пожежа під Києвом: вогнем знищено склад будматеріалів (фото)
    Загорання виникло у складському приміщенні, де зберігалися будівельні матеріали
    Фото: ДСНС

    До ліквідації пожежі залучались два десятки рятувальників

    У п’ятницю, 25 червня, на світанку у місті Ірпінь сталась пожежа у складському приміщенні ТОВ «Будівельний двір». Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 03:54, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    На місце було направлено рятувальників 36 Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь, 35 ДПРЧ м. Буча, 53 ДПРП смт Гостомель та 52 ДПРП смт Ворзель.

    Рятувальники встановили, що загорання виникло в середині складського приміщення, де зберігалися будівельні матеріали.

    Пожежу вдалось локалізувати о 04:40 та ліквідувати о 05:15.

    В результаті пожежі вогнем знищено продукцію (будматеріали) та пошкоджено приміщення адмінбудівлі на третьому поверсі.

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    Масштабна пожежа під Києвом: вогнем знищено склад будматеріалів (фото)
    Масштабна пожежа під Києвом: вогнем знищено склад будматеріалів (фото)
    Масштабна пожежа під Києвом: вогнем знищено склад будматеріалів (фото)
    Масштабна пожежа під Києвом: вогнем знищено склад будматеріалів (фото)

    На ліквідацію пожежі залучались 7 одиниць техніки та 22 чоловіки особового складу.

    Причина виникнення пожежу встановлюється.

    Як повідомлялося, 24 червня тернопільські рятувальники ліквідували пожежу у ресторані «Коловорот».

    Теги: пожежа ДСНС Київщина Ірпінь рятувальники
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    Масштабна пожежа під Києвом: вогнем знищено склад будматеріалів (фото)