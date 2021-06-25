Масштабна пожежа під Києвом: вогнем знищено склад будматеріалів (фото)

Загорання виникло у складському приміщенні, де зберігалися будівельні матеріали

До ліквідації пожежі залучались два десятки рятувальників

У п’ятницю, 25 червня, на світанку у місті Ірпінь сталась пожежа у складському приміщенні ТОВ «Будівельний двір». Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 03:54, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

На місце було направлено рятувальників 36 Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь, 35 ДПРЧ м. Буча, 53 ДПРП смт Гостомель та 52 ДПРП смт Ворзель.

Рятувальники встановили, що загорання виникло в середині складського приміщення, де зберігалися будівельні матеріали.

Пожежу вдалось локалізувати о 04:40 та ліквідувати о 05:15.

В результаті пожежі вогнем знищено продукцію (будматеріали) та пошкоджено приміщення адмінбудівлі на третьому поверсі.

На ліквідацію пожежі залучались 7 одиниць техніки та 22 чоловіки особового складу.

Причина виникнення пожежу встановлюється.

Як повідомлялося, 24 червня тернопільські рятувальники ліквідували пожежу у ресторані «Коловорот».