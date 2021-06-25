Спека зменшить оберти. Що кажуть синоптики
У західних областях температура повітря через фронтальні дощі впала до +23+27 градусів
Синоптикиня Наталка Діденко на сторінці в Facebook розповіла, що спека в Україні зменшиться.
За словами Діденко, сьогодні у західних областях температура повітря через фронтальні дощі впала до +23+27 градусів.
У суботу повітряна маса з лагіднішими градусами охопить Захід України, Житомирщину, Вінниччину, очікується +23+29, подекуди до +30 градусів.
Більшість Півночі, Центру, Сходу та Півдня завтра ще переживатимуть спеку, термометри покажуть +30+37 градусів.
У неділю, 27 червня, спека зменшиться на значній частині території України, хіба що Луганщина ще попече надвисокими градусами.
26-27 червня Україну із заходу на схід перетинатиме холодний атмосферний фронт.
Він відповідає за контрасти температури: від +37 градусів перед ним і до +23 градусів за ним.
Відповідно дощі та грози можуть подекуди супроводжуватися сильними зливами, градом та шквалами.
Синоптикиня попередила, що можуть спостерігатися навіть смерчі.
26 червня у західних областях, північних, у більшості центральної та південної частин України будуть грозові дощі. У східних областях буде сухо.
В неділю, 27-го червня, до вечора, дощі та грози поступово досягнуть і наших східних областей.
У Києві завтра ще буде спекотно, до +33 градусів, проте є ймовірність дощу з грозою.
У неділю в Києві нарешті стане легше дихати, температура повітря впаде до +27, +28 градусів. І також пройдуть місцями дощі з грозами.
Додамо, що в четвер, 24 червня, в Києві середньодобова температура повітря становила +28,1°С, що на 1,6°С вище рекордного значення температури для цього дня 1924 року.