Спека зменшить оберти. Що кажуть синоптики

Українці варто трохи зачекати і спекотні дні розбавить прохолода

У західних областях температура повітря через фронтальні дощі впала до +23+27 градусів

Синоптикиня Наталка Діденко на сторінці в Facebook розповіла, що спека в Україні зменшиться.

За словами Діденко, сьогодні у західних областях температура повітря через фронтальні дощі впала до +23+27 градусів.

У суботу повітряна маса з лагіднішими градусами охопить Захід України, Житомирщину, Вінниччину, очікується +23+29, подекуди до +30 градусів.

Більшість Півночі, Центру, Сходу та Півдня завтра ще переживатимуть спеку, термометри покажуть +30+37 градусів.

У неділю, 27 червня, спека зменшиться на значній частині території України, хіба що Луганщина ще попече надвисокими градусами.

26-27 червня Україну із заходу на схід перетинатиме холодний атмосферний фронт.

Він відповідає за контрасти температури: від +37 градусів перед ним і до +23 градусів за ним.

Відповідно дощі та грози можуть подекуди супроводжуватися сильними зливами, градом та шквалами.

Синоптикиня попередила, що можуть спостерігатися навіть смерчі.

26 червня у західних областях, північних, у більшості центральної та південної частин України будуть грозові дощі. У східних областях буде сухо.

В неділю, 27-го червня, до вечора, дощі та грози поступово досягнуть і наших східних областей.

У Києві завтра ще буде спекотно, до +33 градусів, проте є ймовірність дощу з грозою.

У неділю в Києві нарешті стане легше дихати, температура повітря впаде до +27, +28 градусів. І також пройдуть місцями дощі з грозами.

Додамо, що в четвер, 24 червня, в Києві середньодобова температура повітря становила +28,1°С, що на 1,6°С вище рекордного значення температури для цього дня 1924 року.

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