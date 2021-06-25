Цього тижня в Києві рятувальники зупинили понад 260 охочих стрибнути з мостів у воду

Побільшало випадків порушень у зонах відпочинку Києва та на пляжах, де дозволено

Цього тижня київські рятувальники зупинили 264 охочих стрибнути з мостів у воду і не допустили до води 147 людей у стані алкогольного сп’яніння. Про це повідомив директор Департаменту муніципальної безпеки Київської міської держадміністрації Роман Ткачук.

Посадовець зауважив, що в червні почастішали правопорушення, пов’язані із вживанням алкогольних напоїв у громадських місцях. Оперативні бригади «Київської служби порятунку», КП «Муніципальна охорона» та КП «Плесо» цілодобово здійснюють рятувальні та охоронні заходи у сфері громадського порядку та безпеки.

Зокрема, підрозділи КАРСу 30 разів виїжджали для попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, патрулювали в затоці Наталка.

Понад 90 охоронців КП «Муніципальна охорона» щодня виходять на цілодобове патрулювання містом: охороняють медичні та навчальні заклади, парки і сквери.

«Побільшало випадків порушень у зонах відпочинку міста Києва та на пляжах, де дозволено купання, – додав Ткачук. – За тиждень, що минає, рятувальники зупинили 264 охочих стрибнути з мостів та 147 людей у стані алкогольного сп’яніння, що мали намір покупатися. Аж у 1346 випадках не допущено розпивання алкогольних напоїв у громадських місцях, також зупинено 223 плавзасоби в зоні купання. Виявлені факти зобов’язують нас вкотре нагадати про правила поведінки у громадських місцях і заборону купатися в стані алкогольного сп’яніння, адже саме це, на жаль, є причиною більшості летальних випадків на воді».

Напередодні вихідних днів Департамент муніципальної безпеки КМДА нагадує основні правила безпеки відпочинку на воді:

купайтеся в безвітряну погоду, через 1,5-2 години після їжі;

у воді не допускайте ігор, пов’язаних з обмеженням рухів рук і ніг;

уважно стежте за дітьми;

«сонячні ванни» приймайте в період до 12:00 та після 16:00;

пийте достатньо води для запобігання зневоднення та перегрівання організму;

періодично відпочивайте в тіні;

носіть головний убір для запобігання сонячного удару;

Забороняється:

запливати за огороджувальні буї;

підпливати до моторних суден, вітрильників, веслових човнів та інших плавзасобів;

залазити на технічні та попереджувальні знаки, буї та інші предмети;

використовувати рятувальні засоби і спорядження не за призначенням;

стрибати у воду зі споруд у непристосованих для цього місцях і в місцях, де невідомі глибина та стан дна;

розпивати спиртні напої і купатись у нетверезому стані;

подавати обманні сигнали тривоги заради жарту;

залишати без нагляду малолітніх дітей;

використовувати для плавання автомобільні камери, надувні матраци, лежаки, дошки тощо.

Як повідомлялося, 24 червня столичні рятувальники врятували дитину, яка могла стати черговою жертвою літнього сезону утоплень.