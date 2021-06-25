Цього тижня в Києві рятувальники зупинили понад 260 охочих стрибнути з мостів у воду
Побільшало випадків порушень у зонах відпочинку Києва та на пляжах, де дозволено
Цього тижня київські рятувальники зупинили 264 охочих стрибнути з мостів у воду і не допустили до води 147 людей у стані алкогольного сп’яніння. Про це повідомив директор Департаменту муніципальної безпеки Київської міської держадміністрації Роман Ткачук.
Посадовець зауважив, що в червні почастішали правопорушення, пов’язані із вживанням алкогольних напоїв у громадських місцях. Оперативні бригади «Київської служби порятунку», КП «Муніципальна охорона» та КП «Плесо» цілодобово здійснюють рятувальні та охоронні заходи у сфері громадського порядку та безпеки.
Зокрема, підрозділи КАРСу 30 разів виїжджали для попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, патрулювали в затоці Наталка.
Понад 90 охоронців КП «Муніципальна охорона» щодня виходять на цілодобове патрулювання містом: охороняють медичні та навчальні заклади, парки і сквери.
«Побільшало випадків порушень у зонах відпочинку міста Києва та на пляжах, де дозволено купання, – додав Ткачук. – За тиждень, що минає, рятувальники зупинили 264 охочих стрибнути з мостів та 147 людей у стані алкогольного сп’яніння, що мали намір покупатися. Аж у 1346 випадках не допущено розпивання алкогольних напоїв у громадських місцях, також зупинено 223 плавзасоби в зоні купання. Виявлені факти зобов’язують нас вкотре нагадати про правила поведінки у громадських місцях і заборону купатися в стані алкогольного сп’яніння, адже саме це, на жаль, є причиною більшості летальних випадків на воді».
Напередодні вихідних днів Департамент муніципальної безпеки КМДА нагадує основні правила безпеки відпочинку на воді:
- купайтеся в безвітряну погоду, через 1,5-2 години після їжі;
- у воді не допускайте ігор, пов’язаних з обмеженням рухів рук і ніг;
- уважно стежте за дітьми;
- «сонячні ванни» приймайте в період до 12:00 та після 16:00;
- пийте достатньо води для запобігання зневоднення та перегрівання організму;
- періодично відпочивайте в тіні;
- носіть головний убір для запобігання сонячного удару;
Забороняється:
- запливати за огороджувальні буї;
- підпливати до моторних суден, вітрильників, веслових човнів та інших плавзасобів;
- залазити на технічні та попереджувальні знаки, буї та інші предмети;
- використовувати рятувальні засоби і спорядження не за призначенням;
- стрибати у воду зі споруд у непристосованих для цього місцях і в місцях, де невідомі глибина та стан дна;
- розпивати спиртні напої і купатись у нетверезому стані;
- подавати обманні сигнали тривоги заради жарту;
- залишати без нагляду малолітніх дітей;
- використовувати для плавання автомобільні камери, надувні матраци, лежаки, дошки тощо.
Як повідомлялося, 24 червня столичні рятувальники врятували дитину, яка могла стати черговою жертвою літнього сезону утоплень.