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    Цього тижня в Києві рятувальники зупинили понад 260 охочих стрибнути з мостів у воду

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    У Києві для відпочинку відкрито 14 пляжів - Цього тижня в Києві рятувальники зупинили понад 260 охочих стрибнути з мостів у воду
    У Києві для відпочинку відкрито 14 пляжів
    Фото: пресслужба мера Києва

    Побільшало випадків порушень у зонах відпочинку Києва та на пляжах, де дозволено

    Цього тижня київські рятувальники зупинили 264 охочих стрибнути з мостів у воду і не допустили до води 147 людей у стані алкогольного сп’яніння. Про це повідомив директор Департаменту муніципальної безпеки Київської міської держадміністрації Роман Ткачук.

    Посадовець зауважив, що в червні почастішали правопорушення, пов’язані із вживанням алкогольних напоїв у громадських місцях. Оперативні бригади «Київської служби порятунку», КП «Муніципальна охорона» та КП «Плесо» цілодобово здійснюють рятувальні та охоронні заходи у сфері громадського порядку та безпеки.

    Зокрема, підрозділи КАРСу 30 разів виїжджали для попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, патрулювали в затоці Наталка.

    Понад 90 охоронців КП «Муніципальна охорона» щодня виходять на цілодобове патрулювання містом: охороняють медичні та навчальні заклади, парки і сквери.

    «Побільшало випадків порушень у зонах відпочинку міста Києва та на пляжах, де дозволено купання, – додав Ткачук. – За тиждень, що минає, рятувальники зупинили 264 охочих стрибнути з мостів та 147 людей у стані алкогольного сп’яніння, що мали намір покупатися. Аж у 1346 випадках не допущено розпивання алкогольних напоїв у громадських місцях, також зупинено 223 плавзасоби в зоні купання. Виявлені факти зобов’язують нас вкотре нагадати про правила поведінки у громадських місцях і заборону купатися в стані алкогольного сп’яніння, адже саме це, на жаль, є причиною більшості летальних випадків на воді».

    Напередодні вихідних днів Департамент муніципальної безпеки КМДА нагадує основні правила безпеки відпочинку на воді:

    • купайтеся в безвітряну погоду, через 1,5-2 години після їжі;
    • у воді не допускайте ігор, пов’язаних з обмеженням рухів рук і ніг;
    • уважно стежте за дітьми;
    • «сонячні ванни» приймайте в період до 12:00 та після 16:00;
    • пийте достатньо води для запобігання зневоднення та перегрівання організму;
    • періодично відпочивайте в тіні;
    • носіть головний убір для запобігання сонячного удару;

    Забороняється:

    • запливати за огороджувальні буї;
    • підпливати до моторних суден, вітрильників, веслових човнів та інших плавзасобів;
    • залазити на технічні та попереджувальні знаки, буї та інші предмети;
    • використовувати рятувальні засоби і спорядження не за призначенням;
    • стрибати у воду зі споруд у непристосованих для цього місцях і в місцях, де невідомі глибина та стан дна;
    • розпивати спиртні напої і купатись у нетверезому стані;
    • подавати обманні сигнали тривоги заради жарту;
    • залишати без нагляду малолітніх дітей;
    • використовувати для плавання автомобільні камери, надувні матраци, лежаки, дошки тощо.

    Як повідомлялося, 24 червня столичні рятувальники врятували дитину, яка могла стати черговою жертвою літнього сезону утоплень.

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    Теги: Київ ДСНС пляжі потонули рятувальники КМДА правила безпеки
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    Цього тижня в Києві рятувальники зупинили понад 260 охочих стрибнути з мостів у воду