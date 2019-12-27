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    Рятувальники попередили про значне погіршення погоди

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    Рятувальники попередили про значне погіршення погоди

    У західних областях та на Житомирщині 27-го грудня на дорогах можлива ожеледиця, повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій

    В Україні прогнозують погіршення погодних умов. Про це 27 грудня поінформували у пресцентрі Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

    «За прогнозами Укргідрометцентру, 27 грудня в західних та Житомирській областях на дорогах ожеледиця, уночі та вранці у східних областях туман, видимість 200–500 м», – розповіли у ДСНС.

    Синоптик Наталка Діденко повідомила у Facebook, що в західних областях країни може пройти сніг або мокрий сніг. Вона додала, що температура повітря в цих районах коливатиметься від 0 °C до +3 °C.

    «На решті території очікується переважно дощ або туман із мрякою. Температура повітря +2...+5 °C, на півдні та сході +4...+8 °C. Вітер північно-західний, поривчастий! У Києві 27-го грудня очікується дощ, максимальна температура повітря близько +2°C. Зрозуміло, що за такої невисокої температури, при її навіть незначному зниженні дощ може перейти в мокрий сніг», – додала вона.

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