Вчені прогнозують катастрофічне зниження інтелекту людства



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Згідно з передбаченнями вчених, в кращому варіанті падіння інтелекту до 2100 року складе 25 %

Вчені Університету Колорадо в Боулдері (США) довели, що підвищений вміст вуглекислого газу в атмосфері може катастрофічно вплинути на інтелектуальні здібності людей.

Про це повідомляється в пресрелізі на Phys.org.

Дослідники розглянули, як збільшення рівня діоксиду вуглецю впливає на навчання дітей в класі. Попередні експерименти показали, що висока концентрація газу дійсно впливає на розумові здібності, однак проблему легко вирішити, провітривши вікна. У той же час був невідомий ефект, як впливає свіже повітря з великою кількістю вуглекислого газу.

Фахівці розглянули два сценарії. У першому людство зменшує кількість парникового газу, що викидається в атмосферу. В другому - викиди залишаються на колишньому рівні.

Виявилося, що когнітивні здібності учнів знижуються в будь-якому випадку. Згідно з передбаченнями вчених, в кращому варіанті падіння інтелекту до 2100 року складе 25 відсотків, а в гіршому - 50 відсотків.