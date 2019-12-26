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    Синоптики попередили українців про погіршення погоди

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    Синоптики попередили українців про погіршення погоди

    Зранку на сході України очікується туман

    У п’ятницю, 27 грудня, в Україні очікується погіршення погодних умов.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    «За прогнозами Укргідрометцентру, 27 грудня у західних та Житомирській областях на дорогах ожеледиця», – сказано у повідомленні.

    Також зазначається, що вночі та вранці у східних областях туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).

    Нагадаємо, найближчими днями в Україні похолодає, до кінця тижня утримається волога погода з дощем та мокрим снігом, а 31 грудня – 1 січня знову очікується потепління.

    До слова, у листопаді різні синоптики робили прогноз погоди на грудень. Зокрема, за прогнозом сайту «Метеоролог» грудень цього року має бути теплішим, ніж зазвичай у цей час. 

     

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