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    Рятувальники створили сервіс для захисту туристів у горах

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    Рятувальники створили сервіс для захисту туристів у горах

    У ДСНС пропонують туристам зареєструватися перед виходом у гори

    Гірська пошуково-рятувальна частина Закарпатської області створила сервіс для туристів, який допоможе під час необхідності їх порятунку. Про це повідомляє Державна службу з надзвичайних ситуацій.

    Так, рятувальники пропонують туристам, що зібралися в гори, зареєструватися онлайн на сайті ДСНС.

     У відомстві пояснили, що у разі, якщо група зареєстрованих туристів не вийде на зв'язок у зазначений час, рятувальники вирушать на їх пошуки.

    Для реєстрації необхідно ввести контактні дані, дату та напрямок туристичного маршруту, а також дату закінчення маршруту.

    Зареєструватися можна за посиланням.

    До слова, в ДСНС 21 лютого попередили, що у горах Івано-Франківської області у п'ятницю зберігається небезпека сходження лавин. 

    «За даними Укргідрометцентру, 21 лютого у горах Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)», - йдеться у повідомленні.


    ДСНС туризм рятувальники Карпати (гори) небезпека
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