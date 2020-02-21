Рятувальники створили сервіс для захисту туристів у горах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У ДСНС пропонують туристам зареєструватися перед виходом у гори

Гірська пошуково-рятувальна частина Закарпатської області створила сервіс для туристів, який допоможе під час необхідності їх порятунку. Про це повідомляє Державна службу з надзвичайних ситуацій.

Так, рятувальники пропонують туристам, що зібралися в гори, зареєструватися онлайн на сайті ДСНС.

У відомстві пояснили, що у разі, якщо група зареєстрованих туристів не вийде на зв'язок у зазначений час, рятувальники вирушать на їх пошуки.

Для реєстрації необхідно ввести контактні дані, дату та напрямок туристичного маршруту, а також дату закінчення маршруту.

Зареєструватися можна за посиланням.

До слова, в ДСНС 21 лютого попередили, що у горах Івано-Франківської області у п'ятницю зберігається небезпека сходження лавин.

«За даними Укргідрометцентру, 21 лютого у горах Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)», - йдеться у повідомленні.



