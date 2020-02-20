Як зустрічають евакуйованих з Уханя українців (трансляція)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: facebook.com / Тетяна Циба

З Китаю повернулися 45 громадян України і 27 іноземців

20 лютого завершується евакуація українців з Уханя, охопленого епідемією коронавірусу. Вивезені з Китаю громадяни будуть поміщені в карантин на 14 діб.

Поліція почала відтісняти протестувальників, які перекрили проїзд до санаторію. В ході сутички є постраждалі.

Зіткнення поки припинилися.

Частина місцевих жителів все ще блокує дорогу. З боку санаторію їх всього кілька десятків.

Протестуючі розвели велике багаття перед санаторієм. Будують барикаду.

Прем’єр Олексій Гончарук полетів до Нових Санжар, де готуються зустрічати евакуйованих з Китаю українців.

Депутатка із «Слуги народу» Тетяна Циба, яка перебуває у Нових Санжарах повідомила, що мешканці загалом виглядають «скоріше не наляканими, а такими, хто прагне відповідей».

Як повідомлялось, мешканці Нових Санжар стоять перед мостом через Ворсклу, щоб не пропустити до санаторію транспорт із евакуйованими з Китаю українцями.

Раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков прибув в Нові Санжари на Полтавщині, куди повинні доставити українців, евакуйованих з китайського Уханя, і поспілкувався з місцевими жителями, які вийшли на акцію протесту. Він пояснив місцевим, що українські громадяни майже два тижні перебували ув своїх будинках в Китаї і не виходили на вулицю на тлі спалаху коронавірусу, перед посадкою на літак їх двічі перевірили.

Нагадаємо, літак з ураженого коронавірусом китайського міста Ухань з українцями та іноземцями, який після дозаправки вилетів з Києва, прибув до Харкова об 11:50.

У Міжнародному аеропорту Харкова літак з Уханя розмістять на ізольованій стоянці.

Нагадаємо, літак авіакомпанії SkyUp з евакуйованими з Уханя українцями та іноземцями зранку 20 лютого приземлився в аеропорту «Бориспіль» на дозаправлення, далі він вирушив до Харкова.

На борту перебували 45 українців та 27 іноземців, а також екіпаж та лікарі. Зазначається, що всі здорові.

З аеропорту евакуйованих на транспорті ДСНС та під охороною поліції везуть до медичного центру «Нові Санжари» на Полтавщині. Там вони пробудуть на обсервації 14 днів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що медичний центр, куди доставлять евакуйованих з Уханя, буде найбільш охоронюваним в країні. Також він звернувся до протестуючих, які намагаються блокувати дорогу на під'їзді до медцентру в Нових Санжарах (Полтавщина), та закликав українців бути людяними. Під Полтавою вже почалися сутички між поліцією і противниками евакуації українців з Китаю.

Також «Главком» попереджає, що на електронну пошту громадян почали надходити листи із інформацією про те, що в Україні лабораторно підтверджено п’ять випадків захворювання на коронавірус: по два у Києві та Львові і ще один – у Харкові. На сайтах МОЗ і Центру громадського здоров'я жодної інформації про появу коронавірусу в Україні немає. У пресслужбі МОЗ «Главкому» спростували цю інформацію. Крім того, у пресслужбі Центру.

За останніми даними, станом на 20 лютого від коронавірусу померли 2128 людей. Кількість випадків зараження коронавірусом на материковому Китаї досягла 75 727 осіб, 16 526 осіб вилікувалися і виписані з лікарень.

Читайте також: