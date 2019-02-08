«Рюкзаки Авакова»: Мін’юст не зміг перевірити документи експерта, бо їх вилучила поліція



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Експерт Надія Бугрова заявила, що готова надати документи, як тільки їх повернуть

Усі документи були вилучені у листопаді 2018 року, коли до експерта прийшли з обшуком додому та до офісу слідчі з поліції Хмельницької області

Міністерство юстиції через вилучені поліцією документи не змогло перевірити діяльність судової експерта Надії Бугрової, яка була авторкою висновку, що підтвердив порушення при виготовленні наплічників у так званій справі «рюкзаків Авакова». У відомстві, зокрема, запланували перевірити роботу її експертно-дослідного центру протягом майже трьох років – з травня 2016 по нині.

«Я буду консультуватися з керівництвом міністерства юстиції, тому що у мене це вперше сьогодні. Я приїду привезу акт, ознайомлю вас з актом про перевірку, що у вас немає висновків, нічого немає», – зазначила представниця відомства Юлія Косовська, яка приїхала в офіс до експерта для перевірки.

У свою чергу Надія Бугрова заявила, що готова надати документи, як тільки їх повернуть.

«Мені нічого приховувати. Мін’юст мене перевіряв у 2018 році, десь більше півроку, мої роботи ліцензували, була комісія. 2018 рік я майже не працюю, мені не дають рецензій, викликів», – розповіла Бугрова.

«Ми від себе зробили все, щоб перевірка була проведена, оскільки пані Надія вже зверталася до слідчих з проханням повернути ці документи з відповідними скаргами, в неї їх досі немає. Тому головна наша мета зараз – аби відсутність цих документів зараз не стала приводом того, щоб її позбавили свідоцтва», – сказала Олена Щербан, яка представляла інтереси Бугрової як її адвокат.

Адвокатка Олена Щербан: головна мета зараз – аби відсутність цих документів зараз не стала приводом того, щоб Бугрову позбавили свідоцтва

У червні минулого року проти Надії Бугрової відкрили кримінальну справу. Розслідує – Нацполіція Хмельницької області, підпорядкована голові МВС Арсену Авакову. Процесуальне керівництво у ній здійснює військова прокуратура Хмельницького гарнізону Західного регіону. Зокрема, в ухвалі Хмельницького міськрайонного суду йдеться про те, що, за версією слідства, Бугрова під час експертних досліджень у 2013 році (по іншій справі) нібито використовувала недійсні документи щодо власної кваліфікації. Правоохоронці підозрюють експерта в тому, що вона начебто отримала за роботу «кошти в розмірі 5 000 гривень, чим заподіяла матеріальну шкоду на вказану суму».

У листопаді того ж 2018 року співробітники Нацполіції провели у обшуки в її квартирі, у помешканнях її дітей та в офісі, під час яких у Надії Бугрової вилучили документи, які дозволяли їй проводити експертизи.

Сама Бугрова заявляє про тиск на неї, і пов’язує його саме з тим, що вона раніше підготувала висновок, який ліг в основу підозри у кримінальному правопорушенні сину міністра внутрішніх справ України.

«Все це я пов’язую з помстою за виконання експертизи по постановах НАБУ, по так званих «рюкзаках Авакова». Я виконувала цю експертизу по дослідженню якості, по відповідності технічним вимогам щодо закупівлі і визначенню вартості», – розповіла Бугрова раніше в інтерв'ю журналістам «Схем». На той момент вона перебувала у лікарні через погіршення стану здоров'я.

На початку 2016 року журналісти програми «Схеми» знайшли і проаналізували відеозаписи, схожі на зйомки прихованою камерою в кабінеті на той час заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря, який до травня 2015 року відповідав у міністерстві за державні закупівлі. На відео зафіксований діалог про закупівлю рюкзаків між нібито сином міністра Авакова Олександром та особою, схожою на Сергія Чеботаря, на той час заступника Арсена Авакова, в якому вони домовляються про отримання сином міністра бюджетного підряду в обхід законної процедури тендеру.

Було відкрите провадження. У НАБУ стверджували, що мають «достатньо доказів», які свідчать про причетність екс-посадовця МВС та близького родича очільника цього міністерства до розкрадання 14,5 мільйона гривень.

Натомість у липні 2018 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила це провадження у частині підозри екс-заступника голови МВС Сергія Чеботаря та Олександра Авакова – «за відсутністю складу злочину».

Раніше сам міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що ані він, ані його родина не мають стосунку до постачальників рюкзаків МВС. Він наполягає, що процедура закупівлі була прозорою. Натомість НАБУ назвало закриття справи «незрозумілим і непослідовним».

Джерело: Радіо Свобода