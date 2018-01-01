У Білорусі дозволили прокат скандальної стрічки «Смерть Сталіна»

У Білорусі фільм вийде в прокат 8 лютого

У Білорусі не заперечують проти прокату фільму «Смерть Сталіна». Про це білоруському виданню TUT.BY повідомив начальник управління з питань кінематографії Мінкульту Олександр Ридван. [READ_MORE] «У ході перегляду фахівці внутрішньої експертної комісії Міністерства культури не виявили у фільмі «Смерть Сталіна»



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Афіша фільму «Смерть Сталіна»

У Білорусі фільм вийде в прокат 8 лютого

У Білорусі не заперечують проти прокату фільму «Смерть Сталіна». Про це білоруському виданню TUT.BY повідомив начальник управління з питань кінематографії Мінкульту Олександр Ридван.

«У ході перегляду фахівці внутрішньої експертної комісії Міністерства культури не виявили у фільмі «Смерть Сталіна» фактів порушення білоруського законодавства. Направляти фільм в Республіканську експертну комісію (щодо запобігання пропаганди порнографії, насильства і жорстокості) вважаємо недоцільним. Зауважень щодо подальшого прокату фільму на території РБ у міністерства немає», - заявив Ридван.

У Білорусі фільм вийде в прокат 8 лютого.

Нагадаємо, міністерство культури Росії вирішило відкликати прокатне посвідчення у британського фільму «Смерть Сталіна».

«Смерть Сталіна» - британсько-французька сатирична комедія шотландського режисера італійського походження Армандо Януччі. В основу сюжету ліг однойменний французький графічний роман Фаб'єна Нурі та Тьєрі Робіна «La mort de Staline». Події фільму розгортаються в березні 1953 року після смерті багаторічного диктатора СРСР Йосипа Сталіна. Поки прості громадяни сумують за радянським вождем, між найближчими соратниками розгортається боротьба за місце наступного генсека.

Голова ЦК КПРФ Геннадій Зюганов назвав фільм «Смерть Сталіна» «провокаційним» і «огидним». Ця кінострічка не варта називатися художнім фільмом, заявив політик.