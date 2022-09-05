Саакашвілі з в'язниці повідомив погані новини для країни-терористки РФ

Для України «справи йдуть краще, ніж навіть оптимісти могли собі уявити»

Наразі українці, а не росіяни, диктують правила ведення війни. Так вважає голова виконавчого комітету Національної ради реформ при президентові України, експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі, який наразі перебуває у в'язниці.

«Вчора досягли великих успіхів на Донбасі, перетнули річку Сіверський Донець та взяли населені пункти на лівому березі. Ще два населені пункти взято в Херсоні. Росіянам вдалося зібрати лише 10 тис. бійців з оголошених 40 тис. Тим часом у найближчі два тижні з Європи повернуться 40 тис. підготовлених українських бійців, які пройшли тримісячний курс навчання в країнах Заходу», – перерахував Саакашвілі погані новини для рашистів.

Також експрезидент Грузії нагадав, що Німеччина вчора оголосила, що в жовтні доставить Україні найпередовішу світову систему протиповітряної оборони, дві подібні системи вже прямують на південний фронт зі США. Ефективність системи повітряного опору України вже зросла з 40% до 70%, а завдяки західним технологіям зросте щонайменше до 90%…

«Щодо Херсона, 25 тис. російських угруповань у вогні і нікуди тікати, а значить або загинуть, або потраплять в полон. Справи йдуть краще, ніж навіть оптимісти могли собі уявити», – написав Саакашвілі.

Нагадаємо, нещодавно Саакашвілі із в'язниці озвучив обнадійливий прогноз щодо війни в Україні.