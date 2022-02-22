Саакашвілі вважає визнання Росією «ЛДНР» перемогою України

Експрезидент Грузії впевнений, що міжнародний тиск змусив кремлівського диктатора відмовитися від планів поглинути Україну

Визнавши «ЛДНР», президент Росії Володимир Путін відмовився від ідеї повномасштабного наступу на Україну та «вирішив відступити». Таку думку на у своєму дописі на Facebook висловив грузинський опозиційний політик, експрезидент Грузії, колишній голова Одеської облдержадміністрації Михайло Саакашвілі.

На думку політика, визнанням «ЛДНР» Путін, фактично, визнав статус окупанта та закріпив те, що і так було відомо, проте плани із повного поглинання України йому реалізувати не вдалося через консолідовану позицію світової спільноти.

Саакашвілі також провів паралелі між ситуацією в Україні з російсько-грузинським військовим конфліктом у серпні 2008 року, коли РФ окупувала та пізніше визнала грузнські регіони Південну Осетію та Абхазію.

«Тож де ті люди, які звинувачували мене у розв’язанні війни чи провокації у 2008 році? Ви зараз бачите Україну? І що б не робила Грузія, «визнання» все одно відбулося б. Але Грузія, на відміну від України, не має стратегічної глибини, і росіяни взяли б Тбілісі», – наголосив політик.

Саакашвілі підсумував, що, попри військові втрати, а також втрату частини території, у 2008 році Грузії все ж вдалося береги свою державність.

Нагадаємо, 21 лютого грузинський та український політик Михайло Саакашвілі вдруге оголосив безстрокове голодування на знак протесту проти умов утримання у грузинській в’язниці.

Нагадаємо, президент Росії Володимирн Путін підписав указ про визнання «ДНР» та «ЛНР». Також Путін підписав договори з Пушиліним та Пасічником про дружбу та співпрацю з «ЛНР» та «ДНР».

Путін у своєму зверненні до громадян заявив, що сучасна Україна – результат діяльності комуністичної Росії і пригрозив Україні показати «справжню декомунізацію.

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