Саакашвілі показав фото своєї маленької доньки

Еліс-Марія Саакашвілі народилася влітку 2020 року

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі оприлюднив фото своєї наймолодшої доньки – Еліс-Марія Саакашвілі. Відповідні світлини з’явилися на Facebook-сторінці політика.

«Татова дівчинка Аліса», – написав політик світлини дівчинки.

Користувачі соцмережа, коментуючи фото, зазначили, що Еліс-Марія дуже схожа на батька.

Зазначимо, що крім двох синів від колишньої дружини Сандри Рулофс, Михайло Саакашвілі має ще й донечку, яка народилася влітку 2020 року. Її матір – співачка Софо Ніжарадзе.

Вперше Саакашвілі заявив громадськості про те, що має доньку наприкінці 2021 року, яке зміг опублікувати у соцмережах, попри те, що перебуває у в'язниці.

Тоді політик поділився кадрами зі світового концерту на телебаченні, де разом із мамою дебютувала маленька Еліс-Марія Саакашвілі.

У серпні цього року фото дівчинки оприлюднила також прессекретар політика Дарина Чиж.

Нагадаємо, Саакашвілі 1 жовтня затримали у Тбілісі, після чого помістили до в'язниці у місті Руставі, де він оголосив голодування. 8 листопада його без погодження з родичами та адвокатами перевели з в'язниці у місті Руставі до тюремної лікарні у Тбілісі (район Глдані). 20 листопада Саакашвілі перевели у військовий госпіталь у місті Горі, де він припинив голодування.

Як повідомлялося, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не помилує ув'язненого колишнього главу держави Михайла Саакашвілі, оскільки вважає, що це підвищить поляризацію у суспільстві.

Також повідомлялося, що Саакашвілі близький до інвалідності: лікар політика розповів про стан його здоров’я.