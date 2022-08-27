Чому Зеленський впевнений у перемозі? Саакашвілі розкрив «секрет»

Зеленський не сумнівається в перемозі України і має для цього підстави

Експрезидент Грузії перерахував нещодавні успіхи України на фронті

Найближчими тижнями та місяцями будуть запущені американські та німецькі системи протиповітряної оборони, які майже повністю перекриють усе небо України. Тому Володимир Зеленський як ніколи впевнений у перемозі України. Ця віра в перемогу ґрунтується на самовідданості та професіоналізмі мільйона українських воїнів. Таку заяву зробив голова виконавчого комітету Національної ради реформ при президентові України, експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі, який наразі перебуває у в'язниці.

Саакашвілі також перерахував нещодавні успіхи України на фронті.

«На Донбасі, де Росія донедавна мала повну перевагу, все змінилося. Встановився артилерійський паритет, а останніми днями українці почали інтенсивно нищити склади зброї. Шойгу визнав, що російська армія вже не може наступати. Плани проведення референдумів були скасовані, оскільки план контролю над територією провалився.

Практично мова йде про Донецьку область, яку росіяни взяти не можуть. Не кажучи вже про інші частини Донбасу, про захоплення підконтрольних Україні великих міст Донбасу Слов'янська та Краматорська говорити не доводиться», – написав політик.

Крім того, Саакашвілі нагадав, що Пентагон оцінив ефективність української армії на «12 балів за 10-бальною шкалою». На думку Вашингтона, українці використовують західну зброю ефективніше, ніж хтось міг собі уявити.

«Що ж, справи йдуть краще, ніж більшість думало. Перемога не за горами», – зробив висновок експрезидент Грузії.

Раніше повідомлялося, що Саакашвілі близький до інвалідності: лікар політика розповів про стан його здоров’я.

Також Саакашвілі має намір піти з політики. Таку заяву зробив його адвокат Валерій Гелбахіані.