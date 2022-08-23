Війна в Україні. Саакашвілі із в'язниці озвучив обнадійливий прогноз

Експрезидент каже, у РФ залишилось 4-5 місяців артилерійського запасу

«До кінця вересня українці звільнять Херсон»

Голова виконавчого комітету Національної ради реформ при президентові України, експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі, який наразі перебуває у в'язниці, проаналізував ситуацію у протистоянні Росії та України та дав дуже оптимістичний проноз розбитку події на фронті.

«Із початку липня росіяни практично не могли просунутися на Донбасі. До кінця вересня українці звільнять Херсон, єдиний обласний центр, захоплений росіянами після вторгнення. У Росії залишилось 4-5 місяців артилерійського запасу, а артилерійський арсенал України постійно зростає. Головна зброя із заходу потрапить в Україну восени», – вважає Саакашвілі.

Для експрезидента Грузії головним показником є те, що більше 90% українців вірять у перемогу.

«Українці зазвичай добре поінформовані і не вірять пропаганді. Вони спираються на власну інформацію та висновки», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Україна офіційно визнала Саакашвілі постраждалим у справі про неналежне утримання у грузинській в'язниці.

Раніше повідомлялося, що Саакашвілі близький до інвалідності: лікар політика розповів про стан його здоров’я.

Також Саакашвілі має намір піти з політики. Таку заяву зробив його адвокат Валерій Гелбахіані.