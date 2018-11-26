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    Садовий потролив Генпрокурора: подарував велику жабу

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    <span>Андрій Садовий подарував Юрію Луценку жабу</span> - Садовий потролив Генпрокурора: подарував велику жабу
    Андрій Садовий подарував Юрію Луценку жабу

    Садовий надіслав Луценкові поштою керамічну жабу

    Мер Львова Андрій Садовий надіслав генеральному прокурору Юрію Луценкові велику керамічну сувенірну жабу. 

    Відео опубліковано на офіційному YouTube-каналі Садового.

    На відео Садовий відправляє подарунок для Луценка з відділення «Нової пошти».

    Судячи зі змісту відеоролика, подарунок Садового зумовлений реакцією на нещодавню заяву Юрія Луценка на засіданні засіданні Ради регіонального розвитку за участю президента.

    «Проблемою нашої країни – можливо, навіть найбільшою, – я вважаю жабу, величезну українську тварюку, яка задавила мільйони. І я зовсім не жартую», – заявив тоді Луценко.

    Цими словами генпрокурор вказав на заздрість українців до чужого успіху.

    На відео Садовий жорстко прокоментував розквіт корупції в Україні. При цьому він пригадав не лише Луценка, але й прем’єр-міністра Володимира Гройсмана і президента Петра Порошенка. 

    Нагадаємо, мер Львова, лідер партії «Самопоміч» Андрій Садовий підтвердив факт телефонної розмови, у якому ображає активістку та радника міського голови Херсона Катерину Гандзюк.

    Як напередодні заявив генеральний прокурор Юрій Луценко, слідство висунуло 12 версій щодо замовників вбивства активістки Катерини Гандзюк, але основними є три.

    Як відомо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій.

    4 листопада Гандзюк померла у лікарні.

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