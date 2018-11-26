Садовий потролив Генпрокурора: подарував велику жабу
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Садовий надіслав Луценкові поштою керамічну жабу
Мер Львова Андрій Садовий надіслав генеральному прокурору Юрію Луценкові велику керамічну сувенірну жабу.
Відео опубліковано на офіційному YouTube-каналі Садового.
На відео Садовий відправляє подарунок для Луценка з відділення «Нової пошти».
Судячи зі змісту відеоролика, подарунок Садового зумовлений реакцією на нещодавню заяву Юрія Луценка на засіданні засіданні Ради регіонального розвитку за участю президента.
«Проблемою нашої країни – можливо, навіть найбільшою, – я вважаю жабу, величезну українську тварюку, яка задавила мільйони. І я зовсім не жартую», – заявив тоді Луценко.
Цими словами генпрокурор вказав на заздрість українців до чужого успіху.
На відео Садовий жорстко прокоментував розквіт корупції в Україні. При цьому він пригадав не лише Луценка, але й прем’єр-міністра Володимира Гройсмана і президента Петра Порошенка.
Нагадаємо, мер Львова, лідер партії «Самопоміч» Андрій Садовий підтвердив факт телефонної розмови, у якому ображає активістку та радника міського голови Херсона Катерину Гандзюк.
Як напередодні заявив генеральний прокурор Юрій Луценко, слідство висунуло 12 версій щодо замовників вбивства активістки Катерини Гандзюк, але основними є три.
Як відомо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій.
4 листопада Гандзюк померла у лікарні.