Садовий визнав, що завів у Київраду «великих корупціонерів»



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Андрій Садовий

Садовий прокоментував розпуск «Самопомочі» у Київраді

Міський голова Львова, голова партії «Об’єднання «Самопоміч» Андрій Садовий заявив, що київська фракція, депутати якої взяли участь «в невеликому епізоді великої корупційної схеми», розпущена, бо слід позбавлятися найменших ознак недоброчесності.

Про це він написав у Facebook.

«Легко бути принциповим на словах. Значно важче, коли це стосується своїх. Свого часу президент Порошенко, призначаючи Генпрокурора Ярему, нагадав йому фразу Лі Куан Ю про те, що боротьбу з корупцією варто починати з ув‘язнення власних друзів», - заявив Садовий.

Він додав, що не пригадує серед подальших підсудних, ані друзів Генпрокурора, ані президента, але «це інша історія».

Лідер «Самопомочі» подякував київській колезі Наталії Манойленко, яка «першою звернула увагу на корупційну загрозу у фракції».

«Ми зробили все можливе, аби подальших подій не сталось. Але вони відбулись. Наслідки були неминучі», - розповів Садовий.

Він зазначив, що саме через участь у корупційних схемах фракція партії у Київраді була розпущена.

«Якщо ми хочемо іншої, нової України, у нас немає іншого вибору, як позбуватись найменших ознак недоброчесності. Інакше нічого не вийде. Це боляче, але це правильно», - сказав політик.

Нагадаємо, 6 вересня, Сергій Гусовський і ще троє членів фракції «Самопоміч» у Київраді були виключені з лав партії за нібито паплюження репутації «Об’єднання «Самопоміч» та її керівництва. Офіційною причиною такого рішення стало голосування за земельне питання 2 місяці тому.

Після цього депутатська фракція «Об’єднання «Самопоміч» у Київській міській раді прийняла рішення про саморозпуск.

Народні депутати від «Об’єднання «Самопоміч» подали в Національне антикорупційне бюро усі матеріали та висновки контрольної комісії партії, яка розслідувала діяльність депутата Київської міської ради Романа Марченка.