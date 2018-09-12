Скандал у «Самопомочі»: партія направила в НАБУ матеріали на депутата Київради



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Депутат Київради Роман Марченко

«Самопоміч» ініціюватиме процедуру відкликання депутата Романа Марченка за народною ініціативою

Народні депутати від «Об’єднання «Самопоміч» подали в Національне антикорупційне бюро усі матеріали та висновки контрольної комісії партії, яка розслідувала діяльність депутата Київської міської ради Романа Марченка. Про це повідомляє прес-служба партії.

«Після розслідування ми зрозуміли, що речі, які стосуються земельних ділянок, є лише вершиною айсберга. Вони не лише завдають шкоди репутації партії, але й можуть містити ознаки злочинів. Оскільки партія не є ні органом правопорядку, ні судовим органом, надання кінцевих юридичних висновків і притягнення до юридичної відповідальності є компетенцією відповідних органів. Тому, зважаючи на підслідність, ми звернулися до НАБУ. Якщо ж детективи Антикорупційного бюро побачать ознаки злочинів у діях Романа Марченка, вони будуть зобов’язані передати цю справу до суду», – пояснив народний депутат, голова контрольної комісії «Самопомочі» Руслан Сидорович.

Нагадаємо, виконавчий комітет партії «Об’єднання «Самопоміч» 6 вересня ухвалив рішення про виключення чотирьох депутатів Київської міської ради з членів партії за підтримку рішення Київради щодо виділення родичам їхнього колеги Романа Марченка земельних ділянок у місті Київ, які попередньо були незаконно ним же захоплені.

Повідомлялося, що під час розслідування були виявлені такі факти:

– Роман Марченко та члени його родини захопили 12 земельних ділянок у Києві загальною площею близько 1,4 га, зокрема близько 0,6 га берегової лінії озера Вітовець. 8 земельних ділянок оформлено на членів родини Марченка або пов’язаних із ним осіб із порушенням вимог закону, 4 ділянки фактично використовуються родиною Марченка без будь-яких правових підстав;

– Роман Марченко не зазначив у декларації за 2016 рік доходу, який отримала його дружина від продажу 6 земельних ділянок берегової лінії озера Вітовець, чим, ймовірно, порушив вимоги закону;

– Юридична фірма, партнером у якій є Роман Марченко, провадить активну комерційну діяльність в окупованому Криму та на території Росії;

– 23-річна донька депутата у 2017 та 2018 роках особисто або через Романа Марченка видала позик на загальну суму понад 5 млн доларів США і 300 тис. євро та отримала в іпотеку нерухомість загальною площею більш як 7 тис. кв. м та земельних ділянок загальною площею більш як 35 га. Такі дії, ймовірно, вчинялися для уникнення декларування цих операцій у майновій декларації Романа Марченка.

Окрім передачі матеріалів власного розслідування правоохоронним органам, партія ініціюватиме процедуру відкликання депутата Марченка за народною ініціативою.

Нагадаємо, 6 вересня, Сергій Гусовський і ще троє членів фракції «Самопоміч» у Київраді були виключені з лав партії за нібито паплюження репутації «Об’єднання «Самопоміч» та її керівництва. Офіційною причиною такого рішення стало голосування за земельне питання 2 місяці тому.

Після цього депутатська фракція «Об’єднання «Самопоміч» у Київській міській раді прийняла рішення про саморозпуск.