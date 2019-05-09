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    Саміт в Сібіу: лідери ЄС ухвалили декларацію про спільне майбутнє

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    У румунському Сібіу 9 травня пройшов неформальний саміт лідерів ЄС - Саміт в Сібіу: лідери ЄС ухвалили декларацію про спільне майбутнє
    У румунському Сібіу 9 травня пройшов неформальний саміт лідерів ЄС

    Документ містить 10 пунктів - обіцянок громадянам ЄС.

    Лідери Європейського Союзу на неформальному саміті в румунському Сібіу ухвалили декларацію про спільну стратегію на наступні 5 років.

    Документ оприлюднений на сайті Ради Європейського союзу в четвер. Декларація стверджує, що ЄС ступає у майбутнє міцним, єдиним блоком, запорукою успіху якого є спільні дії.

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    «Ми підтверджуємо, що ми сильніші в цьому все більш нестабільному і складному світі, коли ми єдині. Ми визнаємо нашу відповідальність як лідерів за те, щоб зробити наш союз сильнішим, а наше майбутнє - світлішим, визнаючи при цьому європейську перспективу інших європейських держав», - йдеться у документі.

    Тому лідери одностайно схвалили «Декларацію Сібіу» з 10 зобов'язань.

    Зокрема, лідери зобов’язуються захищати «єдину Європу», залишатися об’єднаними та завжди шукати спільні рішення, захищати демократію і верховенство права та дотримуватись принципу справедливості.

    «Ми будемо продовжувати працювати з нашими партнерами в світі, щоб підтримувати і розвивати заснований на правилах міжнародний порядок, максимально використовувати нові торгові можливості і спільно вирішувати глобальні проблеми - збереження навколишнього середовища і боротьбу зі зміною клімату», - йдеться у дакларації. 

    Джерело: Європейська правда

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