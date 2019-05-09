Сьогодні в Румунії відбудеться неформальний саміт Євросоюзу



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У саміті візьмуть участь глави держав і урядів країн-членів ЄС

У Румунії в місті Сібіу в четвер, 9 травня, відбудеться неформальний саміт глав держав і урядів країн-членів Євросоюзу, на якому планують обговорити стратегічні напрями розвитку ЄС на 2019-2024 роки.

Зазначається, що ініціатором проведення форуму став президент Румунії Клаус Йоганніс.

«Євросоюз пройшов крізь безліч випробувань, а сьогодні нам необхідний оптимістична налаштованість, орієнтована на майбутнє. Ми, лідери Європейського союзу, повні рішучості йти вперед, щоб домогтися підвищення добробуту громадян і безпеки європейського співтовариства», - заявив напередодні саміту президент Румунії.

Голова Європейської ради Дональд Туск запропонував учасникам саміту в Сібіу ухвалити спільну декларацію про згуртованість і єдність європейського співтовариства держав.

За інформацією агентства, у саміті візьмуть участь президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, голова Європейської ради Дональд Туск, голова Європарламенту Антоніо Таяні та інші високопоставлені представники ЄС.

Саміт завершиться великою спільною прес-конференцією.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Румунії Віоріка Денчіле висловила подив у зв'язку з тим, що президент Клаус Йоханніс поки що не запросив представників уряду на неформальний саміт ЄС, який відбудеться 9 травня в румунському місті Сібіу.

Джерело: Укрінформ