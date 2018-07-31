САП відкрила справу проти співробітників НАБУ



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САП розслідує систематичне розголошення НАБУ даних досудових розслідувань

У САП висловлюють стурбованість «систематичним розголошенням даних», які становлять таємницю досудового розслідування

Спеціалізована антикорупційна прокуратура за фактом розголошення даних досудового розслідування НАБУ відкрила справу.

Як повідомляє прес-служба САП, внесені дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 387 «розголошення даних досудового слідства або дізнання».

Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні CАП доручила детективам управління внутрішнього контролю НАБУ – це управління, яке діє у складі центрального управління НАБУ з метою попередження, виявлення та розслідування правопорушень у діяльності працівників бюро.

У САП висловлюють стурбованість «систематичним розголошенням даних», які становлять таємницю досудового розслідування у кримінальних провадженнях НАБУ.

«На даний час встановлені непоодинокі факти передання інформації, у тому числі і службових документів працівниками НАБ України третім особам…Зокрема, за наслідками однієї із публікацій підозрюваній особі стало відомо про те, що до нього вирішується питання про повідомлення про підозру ще до фактичного прийняття такого рішення, внаслідок чого така особа покинула територію України з метою уникнення кримінальної відповідальності», – йдеться у заяві САП.

Наразі у НАБУ цю заяву прокуратури не коментували.

САП здійснює нагляд за дотриманням законів під час проведення розслідування НАБУ, а також підтримання обвинувачення в цих провадженнях.

НАБУ створене 16 квітня 2015 року. Того ж дня президент України Петро Порошенко призначив директором бюро юриста Артема Ситника. Згідно з Кримінально-процесуальним кодексом України, НАБУ підслідні корупційні злочини, вчинені, зокрема, президентом України, повноваження якого припинено, прем’єр-міністром, народними депутатами, генеральним прокурором та державними службовцями категорія «А».



