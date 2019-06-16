Саудівська Аравія звинуватила Іран у нападі на танкери в Оманській затоці



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Принц-наступник Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман попередив Іран, що королівство «без вагань захистить від будь-яких загроз свій народ»

Принц-наступник Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман заявив, що саме Іран несе відповідальність за скоєні нещодавно напади на два танкери в Оманській затоці.

Про це бін Салман сказав в інтерв'ю національному виданню Aschark al-Ausat, що оприлюднене в неділю, 16 червня.

Такими нападами іранці відреагували на дипломатичну спробу посередництва в суперечці між США та Іраном з боку прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе, вважає саудівський кронпринц. Щодо цього питання міжнародній спільноті слід зайняти «рішучу позицію», додав бін Салман, якого цитує AFP.

Він наголосив, що Ер-Ріяд не прагне війни у своєму регіоні, однак королівство «без вагань захистить від будь-яких загроз свій народ, свій суверенітет, свою територіальну недоторканність та свої інтереси».

Раніше про причетність Ірану до скоєних 13 червня нападів на танкери в Оманській затоці заявили США та Великобританія. Унаслідок інцидентів зазнали значних пошкоджень два нафтові танкери з Норвегії та Японії - Front Altair і Kokuka Courageous.

Натомість у Тегерані відкидають всі звинувачення в свій бік, називаючи їх бездоказовими. Так само Тегеран звинуватив Вашингтон та його союзників у регіоні, головний з яких Ер-Ріяд, у спробі розхитати ситуацію.

Радбез ООН засудив атаку на два нафтові танкери в Оманській затоці.

Джерело: DW