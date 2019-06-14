Радбез ООН засудив атаку на нафтові танкери в Оманській затоці
Всі члени Ради Безпеки засудили інцидент і закликали ретельно розслідувати його
Радбез ООН засудив атаку на два нафтові танкери в Оманській затоці у четвер, 13 червня.
Про це заявив представник головуючого зараз в ООН Кувейту Мансур Айяд аль-Атайбі, пише DW.
За словами аль-Атайбі всі члени Ради Безпеки засудили цей інцидент і закликали ретельно розслідувати його, але офіційних рішень з цього приводу прийнято не було.
Аль-Атайбі зазначив, що американська сторона не представила Радбезу ООН доказів причетності Ірану до інциденту з можливим нападом на два нафтові танкери в Оманській затоці.
«Ми не обговорювали жодних доказів», - заявив представник Кувейту.
У свою чергу, постпред США при ООН Джонатан Коен підтвердив позицію Вашингтона, згідно з якою відповідальність за напад на танкери несе Іран.
«Жодне угруповання у регіоні не має ні ресурсів, ні потенціалу, щоб діяти з такою точністю. Проте у Ірану є зброя, експертні дані та інформація від спецслужб, щоб зробити це», - заявив Коен.
Зазначимо, що Радбез ООН проходив у закритому режимі.
Нагадаємо, 13 червня в Оманській затоці норвезький і сінгапурський нафтові танкери зазнали торпедної атаки.
Атаки сталися через місяць після того, як внаслідок диверсії були пошкоджені чотири нафтові танкери біля узбережжя ОАЕ.
Згодом у компанії Frontline, що володіє атакованим в четвер у затоці Омана танкером Front Altair, спростували інформацію про затоплення судна, поширену раніше телеканалом Al Mayadeen.
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