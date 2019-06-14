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    У світі

    Радбез ООН засудив атаку на нафтові танкери в Оманській затоці

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    Рада Безпеки ООН - Радбез ООН засудив атаку на нафтові танкери в Оманській затоці
    Рада Безпеки ООН

    Всі члени Ради Безпеки засудили інцидент і закликали ретельно розслідувати його

    Радбез ООН засудив атаку на два нафтові танкери в Оманській затоці у четвер, 13 червня.

    Про це заявив представник головуючого зараз в ООН Кувейту Мансур Айяд аль-Атайбі, пише DW.

    За словами аль-Атайбі всі члени Ради Безпеки засудили цей інцидент і закликали ретельно розслідувати його, але офіційних рішень з цього приводу прийнято не було.

    Аль-Атайбі зазначив, що американська сторона не представила Радбезу ООН доказів причетності Ірану до інциденту з можливим нападом на два нафтові танкери в Оманській затоці.

    «Ми не обговорювали жодних доказів», - заявив представник Кувейту.

    У свою чергу, постпред США при ООН Джонатан Коен підтвердив позицію Вашингтона, згідно з якою відповідальність за напад на танкери несе Іран.

    «Жодне угруповання у регіоні не має ні ресурсів, ні потенціалу, щоб діяти з такою точністю. Проте у Ірану є зброя, експертні дані та інформація від спецслужб, щоб зробити це», - заявив Коен.

    Зазначимо, що Радбез ООН проходив у закритому режимі.

    Нагадаємо, 13 червня в Оманській затоці норвезький і сінгапурський нафтові танкери зазнали торпедної атаки.

    Атаки сталися через місяць після того, як внаслідок диверсії були пошкоджені чотири нафтові танкери біля узбережжя ОАЕ.

    Згодом у компанії Frontline, що володіє атакованим в четвер у затоці Омана танкером Front Altair, спростували інформацію про затоплення судна, поширену раніше телеканалом Al Mayadeen.

    Держсекретар США Майк Помпео звинуватив Іран у «кричущому нападі» на два нафтові танкери в Оманській затоці

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