В Оманській затоці на двох танкерах сталися вибухи



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Танкер Front Altair перевозив понад 75 000 тонн нафти Фото: AFP

Постраждали кораблі Front Altair і Front Altair, які пливли під прапорами Маршаллових островів і Панами

У четвер, 13 червня, в Оманській затоці на південний схід від Аравійського півострова на двох нафтових танкерах сталися вибухи, в результаті чого спалахнула масштабна пожежа.

Моряки були врятовані рятувальниками з Ірану. У Військово-морських силах США також заявили, що надали допомогу постраждалим.

За даними Reuters з посиланням на іранські ЗМІ, один корабель затонув. При цьому норвезький власник судна повідомив, що воно на плаву, а екіпаж - врятований. Також повідомляється, що інший корабель дрейфує без екіпажу. Заявляється про «теракт» або «напад» (в тому числі із застосуванням торпеди).

Постраждали кораблі Front Altair і Front Altair. Вони пливли під прапорами відповідно Маршаллових островів і Панами.

Морські гавані Пакистану і Омана отримали сигнали лиха від екіпажів.

«Надійшла інформація про те, що в акваторії Ормузької протоки було скоєно напад на два судна, які перевозили в тому числі японські вантажі», - заявив міністр економіки, торгівлі і промисловості Японії Хіросіге Секо, якого цитує телерадіокомпанія NHK.

Відомо, що танкер Front Altair перевозив понад 75 000 тонн нафти.

Протягом години після інциденту ціни на нафту виросли приблизно на 4%. Через Ормузьку-Оманську протоку експортується істотна частка світового ринку «чорного золота».

Бахрейн, Катар і Кувейт можуть поставляти нафту на експорт тільки через Ормузьку протоку, що знаходиться на північ від Оману. Інших виходів по морю у цих країн немає.

Джерело: Страна.ua