Савченко захотіли взяти на поруки 28 людей



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Серед осіб, які зголосилися поручитися за нардепа, є екс-голова КСУ Віктор Шишкін та її речниця Тетяна Проторченко

Апеляційний суд Києва в середу, 8 серпня, розпочав розгляд апеляції на продовження арешту народному депутатові Надії Савченко. Про це заявив головуючий суддя Олег Присяжнюк.

Під час засідання суддя повідомив про те, що надійшли клопотання від 28 осіб, які виявили бажання взяти на поруки Савченко. Кожен із заявлених осіб підтвердив особисто про свій намір у залі суду.

Наприклад, серед осіб, які зголосилися поручитися за нардепа, є екс-голова КСУ Віктор Шишкін та її речниця Тетяна Проторченко, а також активісти та громадські діячі.

Нагадаємо, 13 липня Шевченківський районний суд Києва продовжив для Савченко термін тримання під вартою без можливості внесення застави на два місяці - до 10 вересня включно.

Як відомо, 22 березня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко.

Перед голосуванням генпрокурор Юрій Луценко показав парламентарям відео, на якому Савченко прямо говорить, що особисто має бажання вчинити терористичний акт у Верховній Раді та підірвати не лише депутатів, але й президента та керівництво правоохоронних органів.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко 2 серпня заявив, що під час слідства у справі народного депутата Надії Савченко і керівника Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана, яке вже завершено, зібрано всі необхідні докази, які підтверджують версію про підготовку масштабного теракту в центрі Києва.

Джерело: УНН