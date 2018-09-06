Сайт петицій Білого дому заблокували для українців



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Зазначимо, що петиція на підтримку Сенцова набрала вже понад 100 тис. голосів, що і є необхідною кількістю для її розгляду у США.

Сайт петицій Білого дому, де розміщена петиція на підтримку українського режисера Олега Сенцова, не працює для українців.

Станом на 11 годину 6 вересня сайт петицій Білого дому не працює для українських ip-адрес.

Під час спроби зайти на сайт петицій з'являється повідомлення: Доступ заборонено. Ви не маєте дозволу на доступ до сайту на цьому сервері.

Доступ до сайту не працює з вечора 5 вересня.

Зазначимо, на сайті петицій Білого дому розміщена петиція на підтримку українського режисера Олега Сенцова, який утримується в російській в'язниці. Її розмістили ще 9 серпня.

У середу 5 вересня, за три дні до дедлайну (8 вересня) петиції, для того щоб її розглянула влада США, не вистачало 18,8 тис. підписів. У соцмережах українців активно закликали підписати петицію.

Додамо, станом на зараз петиція на підтримку Сенцова набрала вже понад 100 тис. голосів, що і є необхідною кількістю для її розгляду у США.

Нагадаємо, адвокат українського режисера Олега Сенцова, який утримується в російській в'язниці, Дмитро Дінзе опублікував нові документи з приводу прохання матері політв'язня про помилування.