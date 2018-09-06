  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Сайт петицій Білого дому заблокували для українців

    • Розсилка
    Сайт петицій Білого дому заблокували для українців

    Зазначимо, що петиція на підтримку Сенцова набрала вже понад 100 тис. голосів, що і є необхідною кількістю для її розгляду у США.

    Сайт петицій Білого дому, де розміщена петиція на підтримку українського режисера Олега Сенцова, не працює для українців.

    Станом на 11 годину 6 вересня сайт петицій Білого дому не працює для українських ip-адрес.

    Під час спроби зайти на сайт петицій з'являється повідомлення: Доступ заборонено. Ви не маєте дозволу на доступ до сайту на цьому сервері.

    .jpg_30

    Доступ до сайту не працює з вечора 5 вересня.

    Зазначимо, на сайті петицій Білого дому розміщена петиція на підтримку українського режисера Олега Сенцова, який утримується в російській в'язниці. Її розмістили ще 9 серпня.

    У середу 5 вересня, за три дні до дедлайну (8 вересня) петиції, для того щоб її розглянула влада США, не вистачало 18,8 тис. підписів. У соцмережах українців активно закликали підписати петицію.

    Додамо, станом на зараз петиція на підтримку Сенцова набрала вже понад 100 тис. голосів, що і є необхідною кількістю для її розгляду у США.

    Нагадаємо, адвокат українського режисера Олега Сенцова, який утримується в російській в'язниці, Дмитро Дінзе опублікував нові документи з приводу прохання матері політв'язня про помилування.

    Читайте також
    США Олег Сенцов інтернет
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ