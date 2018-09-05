Сеітаблаєв закликав підписати петицію на підтримку Сенцова на сайті Білого дому



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Олег Сенцов

Підписати петицію можна до 8 вересня

Український актор та режисер Ахтем Сеітаблаєв закликав підписати петицію на сайті Білого дому на підтримку Олега Сенцова та інших бранців Кремля.

Відповідне відео було опубліковано у Twitter Радіо Свобода.

Український актор та режисер Ахтем Сеітаблаєв закликає підписати петицію на сайті Білого дому на підтримку Олега Сенцова та інших бранців Кремля



Петиція тут: https://t.co/dnyYU7d9cd#saveOlegSentsov#signpetition pic.twitter.com/XDiokrsjDq — Радіо Свобода (@radiosvoboda) 5 сентября 2018 г.

Як повідомляється у відповідній петиції на сайті Білого дому, підписати її можна до 8 вересня.

«Щоб отримати відповідь від Білого дому, потрібно 27 925 підписів до 8 вересня», - зазначається на сайті.

У тексті петиції повідомляється, що кримський режисер Олег Сенцов «був засуджений до 20 років російської в'язниці через фальшиві звинувачення в тероризмі, оскільки він виступав проти російської анексії Криму». «Майже три місяці тому він почав голодування, вимагаючи звільнення не для себе, а для всіх 64 українських політв'язнів в Росії», - зазначається в тексті петиції.

Раніше повідомлялося, що Комісія з питань помилування на території Ямало-Ненецького автономного округу відмовила матері Олега Сенцова Людмилі в прийнятті до розгляду клопотання про помилування її сина.

Сенцов голодує з травня цього року.

Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова заявила, що Сенцов не приймає їжу, але отримує живильні суміші, і загроз його життю немає.