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    Сеітаблаєв закликав підписати петицію на підтримку Сенцова на сайті Білого дому

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    Олег Сенцов - Сеітаблаєв закликав підписати петицію на підтримку Сенцова на сайті Білого дому
    Олег Сенцов

    Підписати петицію можна до 8 вересня

    Український актор та режисер Ахтем Сеітаблаєв закликав підписати петицію на сайті Білого дому на підтримку Олега Сенцова та інших бранців Кремля.

    Відповідне відео було опубліковано у Twitter Радіо Свобода.

    Як повідомляється у відповідній петиції на сайті Білого дому, підписати її можна до 8 вересня.

    «Щоб отримати відповідь від Білого дому, потрібно 27 925 підписів до 8 вересня», - зазначається на сайті.

    У тексті петиції повідомляється, що кримський режисер Олег Сенцов «був засуджений до 20 років російської в'язниці через фальшиві звинувачення в тероризмі, оскільки він виступав проти російської анексії Криму». «Майже три місяці тому він почав голодування, вимагаючи звільнення не для себе, а для всіх 64 українських політв'язнів в Росії», - зазначається в тексті петиції.

    Раніше повідомлялося, що Комісія з питань помилування на території Ямало-Ненецького автономного округу відмовила матері Олега Сенцова Людмилі в прийнятті до розгляду клопотання про помилування її сина.

    Сенцов голодує з травня цього року.

    Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова заявила, що Сенцов не приймає їжу, але отримує живильні суміші, і загроз його життю немає.

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