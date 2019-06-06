СБУ блокувала діяльність торгівців ртуттю (фото)



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Під час обшуків за місцями проживання фігурантів справи і на території гаражних кооперативів, де зберігалися небезпечні речовини, вилучено понад 40 кг ртуті та інших отруйних хімічних сполук

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю СБ України припинили протиправну діяльність торгівців небезпечними речовинами. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що п`ятеро мешканців Київської області налагодили нелегальний бізнес із продажу отруйних та сильнодіючих речовин. Небезпечний «товар» ділки збували гуртовими партіями в різних регіонах України.

Правоохоронці затримали одного із учасників групи на залізничній станції «Мукачево» Закарпатської області, куди він прибув для «укладення угоди» із замовником. При огляді особистих речей зловмисника виявлено 9 кг ртуті у тарі з маркуванням країни-агресора.

Фото: ssu.gov.ua

Під час обшуків у столичному регіоні за місцями проживання фігурантів справи і на території гаражних кооперативів, де зберігалися небезпечні речовини, вилучено понад 40 кг ртуті та інших отруйних хімічних сполук.

Фото: ssu.gov.ua

У межах відкритого кримінального провадження тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи, інших фактів збуту та джерел походження небезпечних речовин. Заходи із викриття ділків проводилися спільно з Бориспільським відділом Головного Управління Нацполіції в Київській області та під процесуальним керівництвом Бориспільської місцевої прокуратури Київської області.