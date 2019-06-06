СБУ затримала за підозрою в роботі на російські спецслужби офіцера запасу ЗСУ (фото)



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Фото: ssu.gov.ua

Офіцер запасу ЗСУ був завербований у Росії у 2017 році співробітником ФСБ на зустрічі випускників Ленінградського військово-політичного училища і з того часу виконував в Україні розвідувально-підривні завдання

Служба безпеки України затримала жителя Маріуполя - офіцера запасу Збройних сил за підозрою в роботі на спецслужби Російської Федерації. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Згідно з ним, військовик був завербований на території Росії у 2017 році кадровим співробітником ФСБ РФ під час зустрічі випускників Ленінградського вищого військово-політичного училища протиповітряної оборони ім. Ю. Андропова.

Його кординатором призначили представника так званої «МДБ ДНР» ‒ громадянина України Левченка В’ячеслава Андрійовича, 1961 р. н.

За інформацією української спецслужби, цей чоловік у 80-х роках проходив строкову військову службу у лавах прикордонних військ КДБ СРСР, потім обіймав різні посади в органах МВС України та Управлінні державної пенітенціарної служби у Дніпропетровській області. У 2014 році був затриманий за підозрою у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) КК України та обміняний на полонених військовослужбовців ЗСУ.

Правоохоронці задокументували, що на виконання завдань ФСБ агент здійснював спроби вербувати діючих співробітників СБУ, а також готував фізичну ліквідацію окремих офіцерів української спецслужби.

Окрім цього, він також збирав і передавав актуальну розвідувальну інформацію про переміщення військової техніки й дислокацію задіяних у проведені ООС в Донецькій області окремих підрозділів ЗС України.

Оперативники СБУ затримали офіцера у Маріуполі під час отримання матеріалів з обмеженим доступом про окремі аспекти оперативно-службової діяльності відомства.

«У ході проведення обшуку за місцем проживання агента виявлено та вилучено велику кількість мобільних терміналів, сім-карт, зокрема провайдера «Фенікс» з тимчасово окупованої території Донеччини, магнітних носіїв інформації, а також кілька комп’ютерів, які використовувались для обробки, зберігання та передачі здобутих розвідувальних відомостей», - наголошується у повідомленні.

Наразі офіцеру запасу оголошено підозру про скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.