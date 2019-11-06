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    Кримінал

    Співробітники СБУ незаконно займалися «прослушкою»

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    <span>Один із затриманих фігурантів справи про незаконне прослуховування&nbsp;</span> - Співробітники СБУ незаконно займалися «прослушкою»
    Один із затриманих фігурантів справи про незаконне прослуховування 
    Фото: СБУ

    Вартість прослуховування одного абонентського номера на два місяці склала $9 тисяч

    Оперативники Управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України розкрили діяльність діючих і колишнього співробітників СБУ на незаконному прослуховуванні абонентів та збуті отриманої інформації. Про це повідомляє прес-служба СБУ в середу, 6 листопада.

    Слідство встановило, що затримані через особисті перевірені зв'язки підшукували клієнтів для надання «послуг». Колишній співробітник підбирав замовників, а діючі - забезпечували технічну частину «зняття інформації».

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    Співробітники СБУ незаконно займалися «прослушкою»
    Співробітники СБУ незаконно займалися «прослушкою»

    Вартість прослуховування одного абонентського номера на два місяці склала 9 тисяч доларів. Зараз встановлюється точна кількість постраждалих від дій фігурантів.

    Порушено кримінальну справу за статтею про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Зараз тривають невідкладні слідчо-оперативні дії, приймаються рішення про оголошення фігурантам справи про підозри.

    СБУ прослуховування
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