Співробітники СБУ незаконно займалися «прослушкою»



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Один із затриманих фігурантів справи про незаконне прослуховування Фото: СБУ

Вартість прослуховування одного абонентського номера на два місяці склала $9 тисяч

Оперативники Управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України розкрили діяльність діючих і колишнього співробітників СБУ на незаконному прослуховуванні абонентів та збуті отриманої інформації. Про це повідомляє прес-служба СБУ в середу, 6 листопада.

Слідство встановило, що затримані через особисті перевірені зв'язки підшукували клієнтів для надання «послуг». Колишній співробітник підбирав замовників, а діючі - забезпечували технічну частину «зняття інформації».

Вартість прослуховування одного абонентського номера на два місяці склала 9 тисяч доларів. Зараз встановлюється точна кількість постраждалих від дій фігурантів.

Порушено кримінальну справу за статтею про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Зараз тривають невідкладні слідчо-оперативні дії, приймаються рішення про оголошення фігурантам справи про підозри.