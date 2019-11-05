Махінації на мільйон: в СБУ розповіли, на чому попався заступник мера Ужгорода



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У приміщенні Ужгородської міської ради та за місцями роботи і проживання фігуранта провадження були проведені обшуки Фото: СБУ

У 2014 році, будучи членом земельної комісії міськради, посадовець оформив на підставних осіб три земельні ділянки загальною площею 0,3 га

Служба безпеки України викрила заступника голови Ужгородської міської ради на масштабних зловживаннях, внаслідок яких у громади міста було відчужено земельні ділянки, що призначені під житлову забудову.

Про це 5 листопада повідомляє пресцентр СБУ.

«Співробітники спецслужби встановили, що у 2014 році, будучи членом земельної комісії міськради, посадовець оформив на підставних осіб три земельні ділянки загальною площею 0,3 га. Пізніше землю було протиправно передано у розпорядження його дружині, яка влітку цього року продала її знайомому за 1 мільйон 200 тисяч гривень», - заявили в СБУ.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України у приміщенні Ужгородської міської ради та за місцями роботи і проживання фігуранта провадження були проведені обшуки.

Вирішується питання про оголошення заступнику голови міськради підозри у вчиненні злочину.

Раніше повідомлялося, що у міській раді Ужгорода 5 листопада працівники ДБР та СБУ проводять обшуки.