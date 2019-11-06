На Буковині СБУ затримала митника, який заробляв на «євробляхах»



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Зловмисники вносили до баз даних недостовірні відомості про виїзд транспортних засобів за межі України без фактичного перетину ними державного кордону Фото: пресцентр СБУ

Посадовець митного посту «Вадул-Сірет» разом зі спільником організували протиправну схему легалізації іномарок, які були на території України в режимі «тимчасового ввезення»

Співробітники Служби безпеки України блокували у Чернівецькій області масштабний механізм незаконного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією, який завдав державі збитки мінімум на 3 мільйони гривень.

Про це 6 листопада повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що посадовець митного посту «Вадул-Сірет» разом зі спільником організували протиправну схему легалізації іномарок, які були на території України в режимі «тимчасового ввезення». Для цього вони вносили до баз даних недостовірні відомості про виїзд транспортних засобів за межі України без фактичного перетину ними державного кордону.

«Оборудка дозволяла водіям уникнути штрафу у 170 тисяч гривень за нелегальне використання автомобілів іноземних власників. За послугу водії «євроблях» мали викласти від 500 до 1000 євро. Для отримання грошей зловмисники використовували як посередників своїх родичів та знайомих, зокрема, колишніх працівників правоохоронних та контролюючих органів», - повідомили в СБУ.

За оперативними даними, за місяць ділки незаконно оформили майже 30 автомобілів, що завдало державі збитки на понад 3 мільйони гривень. Також встановлюється сума інших ймовірних втрат держбюджету, завданих протиправною діяльністю.

Вирішується питання щодо оголошення обом зловмисникам про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до оборудки.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки блокувала в Чернівецькій області механізм незаконного переправлення до країн ЄС розкраденої державної лісопродукції на 2,5 млн грн.