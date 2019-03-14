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    СБУ блокувала контрабанду складових частин вогнепальної зброї в Україну

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    СБУ блокувала контрабанду складових частин вогнепальної зброї в Україну
    Фото: ssu.gov.ua

    Для переміщення частин вогнепальної нарізної зброї житель Кривого Рога використовував технологічні пустоти авто, що ввозились в Україну з однієї із країн Північної Америки

    Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України спільно зі слідчими ГСУ СБУ блокували контрабанду складових частин зброї в Україну. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

    Оперативники спецслужби встановили, що житель Кривого Рога налагодив незаконне переправлення частин вогнепальної нарізної зброї на територію України.

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    Для протиправного переміщення «товару» зловмисник використовував технологічні пустоти автомобілів, що ввозились в Україну з однієї із країн Північної Америки.

    Під час санкціонованих слідчих дій за місцем проживання фігуранта справи правоохоронці виявили в імпортованому транспортному засобі контрабандну продукцію, зокрема рамки до пістолетів різних моделей та затвори з ударним механізмом, стволом і зворотною пружиною до пістолетів марки «Глок». Також у помешканні зловмисника вилучено пістолет марки «Кольт 1911», велику кількість пістолетних затворів, рамок, стволів, магазинів та інших елементів зброї.

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    СБУ блокувала контрабанду складових частин вогнепальної зброї в Україну
    СБУ блокувала контрабанду складових частин вогнепальної зброї в Україну
    СБУ блокувала контрабанду складових частин вогнепальної зброї в Україну
    СБУ блокувала контрабанду складових частин вогнепальної зброї в Україну
    СБУ блокувала контрабанду складових частин вогнепальної зброї в Україну
    Фото: ssu.gov.ua

    Фігуранту справи повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 201 Кримінального кодексу України.

    Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до незаконної діяльності. Заходи з викриття зловмисника проводились спільно із співробітниками спецпідрозділів по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ в Одеській та Дніпропетровській областях, Держприкордонслужбою та Одеською митницею ДФС. 

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