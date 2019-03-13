Холодницький відсторонив керівника розслідування щодо корупції в оборонному секторі



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Холодницький звинуватив прокурора САП у провалі в оборонній справі

Спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький заявив 13 березня, що через провал у роботі відсторонив старшого прокурора групи прокурорів від розслідування ймовірного розкрадання в «Укроборонпромі».

Про це Холодницький сказав під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування фактів розкрадання у Збройних силах.

«Я не дам на спуск ці матеріали. Я прийняв рішення відсторонити старшого прокурора групи прокурорів від проведення процесуального керівництва через, фактично, провал у процесуальному керівництві у цьому провадженні», - сказав Холодницький.

Спеціалізований антикорупційний прокурор додав, що цей факт також розслідує Державне бюро розслідувань.

Раніше Труба заявляв, що ДБР веде справу про хабарі, які могли отримати силовики за закриття справ проти компаній, які брали участь в схемах розкрадання в «Укроборонпромі». У розслідуванні програми «Наші гроші» говорилося про те, що НАБУ, САП, ГПУ і ДФС були задіяні у схемах розкрадання в «Укроборонпромі».

Напередодні генпрокурор зазначив, що корупційним схемам в «Укроборонпромі» могли сприяти в НАБУ, ДФС та СБУ.

Зазначимо, що 5 березня Національне антикорупційне бюро після випуску нової серії розслідування журналістів за схемами в оборонному комплексі відкрило ще одну справу за кваліфікацією ч. 5 ст. 191 КК України.

Фігурант журналістського розслідування Ігор Гладковський назвав усі звинувачення журналістів безпідставними, а оприлюднене ними смс-листування – фейком.

Нагадаємо, що 25 лютого в ефірі програми «Наші гроші» вийшло журналістське розслідування про корупцію в державному концерні «Укроборонпром», де фігурують Олег Гладковський та його син Ігор.

На час розслідування перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський склав з себе повноваження, а згодом, 4 березня, президент Петро Порошенко звільнив його із займаної посади.

7 березня суд арештував чотирьох екс-службовців «Спецтехноекспорту».

Проте наступного дня директор та двоє екс-службовців «Спецтехноекспорту» вийшли під заставу із СІЗО.

Джерело: Укрінформ