Україна потрапила у топ-25 експортерів зброї у світі



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П'ять найбільших експортерів військової продукції - США, Росія, Франція, Німеччина і Китай

Серед основних імпортерів зброї з України у 2014-2018 роках зазначено Китай, Таїланд та Росію

Україна опинилася на 12-му місці у топ-25 найбільших експортерів основних видів зброї у світі. Про це йдеться у повідомленні Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру (SIPRI).

Відповідно до звіту, у 2014-2018 роках Україна скоротила експорт зброї на 47% у порівнянні з 2009-2013 роками.

Також у дослідженні вказано, що імпорт зброї в Україні був обмеженим у 2014-2018 роках, попри триваючий конфлікт, який почався у 2014 році.

Серед основних імпортерів зброї з України у 2014-2018 роках зазначено Китай, Таїланд та Росію. Водночас щодо останньої вказано, що «до 2014 року Росія імпортувала зброю з України і почала імпортувати зброю з інших європейських країн». «Російська анексія Криму у 2014 році поклала край цим торговим відносинам щодо зброї», - додали автори дослідження.

П'ять найбільших експортерів військової продукції - США, Росія, Франція, Німеччина і Китай, як зазначили у SIPRI, забезпечили 75% сукупного обсягу світового експорту озброєнь у 2014-2018 роках.

Раніше повідомлялося, що у США успішно випробували двигун українсько-американської ракети Firefly Alpha.

Під час вогневого тесту двигун був встановлений на горизонтальному тестовому майданчику, обладнаному для збору даних та аналізу параметрів роботи двигуна. Тестовий пуск двигуна тривав близько 60 секунд. За свідченнями розробників, тест пройшов успішно.

Як пояснив генеральний директор Firefly Aerospace Том Марк’юзік, під час пуску у грудні 2019 року на першій ступені ракети-носія Alpha буде встановлено три таких двигуни.

Джерело: УНН