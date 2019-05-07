Кіберполіція закрила чотири популярних піратських онлайн-кінотеатри



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Кіберполіція закрила чотири популярних піратських онлайн-кінотеатри Фото: Кіберполіція України

Власникам сайтів загрожує штраф або позбавлення волі до шести років

Кіберполіція спільно зі слідчими Національної поліції припинили діяльність чотирьох піратських інтернет-ресурсів: kinogo.co.ua, uafilm. top, ukrfilm. top і kino-hd.top.

Про це повідомляється на сайті кіберполіції.

Згідно з повідомленням, щодня ці ресурси налічували понад 100 тисяч переглядів, а сайт Kinogo є одним із найвідоміших піратських ресурсів в пошукових системах мережі інтернет.

«Щомісяця за рекламу на піратських онлайн кінотеатрах зловмисники отримували кілька тисяч доларів, які розподіляли між собою. Один зі спільників — діючий співробітник фіскальної служби України», — йдеться в повідомленні.

За даними кіберполіції, до адміністрування і просування цих піратських ресурсів були причетні двоє братів з Дніпропетровської області 38 і 32 років.

«Для охоплення ширшої аудиторії вони поширювали інформацію про діяльність своїх ресурсів в соціальних мережах, створюючи відповідні публічні групи», — йдеться в повідомленні.

Кіберполіція провела обшуки за місцем проживання зловмисників. Крім того, обшук проведений на робочому місці одного з фігурантів справи — у службовому приміщенні регіонального управління Державної фіскальної служби України.

За результатами обшуків правоохоронці вилучили та направили на експертизу техніку, з допомогою якої здійснювалася діяльність піратських веб-ресурсів.

Триває досудове розслідування в рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 176 (Порушення авторських і суміжних прав) К К України.

Зловмисникам загрожує штраф або позбавлення волі до шести років.