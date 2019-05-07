В Одесі СБУ викрила міжнародне угруповання на збуті зброї (фото)



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Фото: facebook.com/sbu.odessa

Правоохоронці затримали двох учасників угруповання в Одесі під час спроби продажу револьверу системи Наган

Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури у межах протидії незаконному обігу засобів ураження блокували в Одесі діяльність міжнародного угруповання, яке спеціалізувалося на збуті вогнепальної зброї та боєприпасів. Про це повідомило у Facebook Управління Служби безпеки України в Одеській області.

Оперативники спецслужби встановили, що п’ятеро мешканців обласного центру, в тому числі громадянин РФ та громадянин однієї з сусідніх країн, скуповували зброю незаконно вивезену з району проведення операції Об’єднаних сил для перепродажу. Також зловмисники займалися переробкою травматичної зброї на бойову для збуту, зокрема представникам кримінальних кіл.

Оперативники СБУ задокументували факт реалізації зловмисниками двох гранат Ф-1 та пістолету Макарова.

Правоохоронці затримали двох учасників угруповання в Одесі під час спроби продажу револьверу системи Наган.

Під час санкціонованих слідчих дій за місцем проживання трьох інших фігурантів справи правоохоронці вилучили шість гранат та запали до них, понад триста п’ятдесят набоїв різного калібру. Також виявлено складові частини вогнепальної зброї, обладнання для переробки зброї та виготовлення боєприпасів.

Наразі трьом учасникам угруповання оголошено про підозру в скоєнні злочину. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправних дій.