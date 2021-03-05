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    СБУ: керівництво «Дунайського пароплавства» хотіло вкрасти у держави 455 суден

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    Правоохоронці&nbsp;провели&nbsp;обшуки в офісних приміщеннях пароплавства та за місцями проживання учасників оборудки - СБУ: керівництво «Дунайського пароплавства» хотіло вкрасти у держави 455 суден
    Правоохоронці провели обшуки в офісних приміщеннях пароплавства та за місцями проживання учасників оборудки
    Фото: СБУ

    За даними слідства оборудку посадовці презентували як «реорганізацію» компанії

    Служба безпеки запобігла незаконному відчужене майна «Українського Дунайського пароплавства» на понад 2 млрд гривень. Схему організували топменеджери державного підприємства, тепер їх підозрюють у держзраді. Про це повідомила пресслужба СБУ.

    Правоохоронці встановили, що оборудку посадовці презентували як «реорганізацію» компанії. Під час її проведення вони планували вивести з балансу пароплавства 455 одиниць флоту, зокрема морські та річкові судна, а також баржі. Все це – в інтересах іноземної приватної компанії.

    Організатори також збирались штучно інвестувати гроші дочірніх і афілійованих підприємств пароплавства до статутного капіталу цієї іноземної компанії.

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    СБУ: керівництво «Дунайського пароплавства» хотіло вкрасти у держави 455 суден
    СБУ: керівництво «Дунайського пароплавства» хотіло вкрасти у держави 455 суден
    СБУ: керівництво «Дунайського пароплавства» хотіло вкрасти у держави 455 суден
    СБУ: керівництво «Дунайського пароплавства» хотіло вкрасти у держави 455 суден
    СБУ: керівництво «Дунайського пароплавства» хотіло вкрасти у держави 455 суден
    СБУ: керівництво «Дунайського пароплавства» хотіло вкрасти у держави 455 суден

    Як зазначають в СБУ, щоб втілити схему в життя топменеджери держпідприємства свідомо надали профільному міністерству документацію у якій вказали, що 455 одиниць флоту нічого не коштують. Це дозволило їм самостійно розпоряджатися державним майном.

    Правоохоронці наголошують, що окрім фінансових збитків дії зловмисників могли призвести до завдання шкоди обороноздатності держави.

    В офісних приміщеннях пароплавства та за місцями проживання учасників оборудки провели обшуки. Вилучили зокрема документацію щодо діяльності офшорних компаній пароплавства, щодо створення офшорних компаній та фінансову звітність. Також виявили велику суму готівки в іноземній валюті.

    Кримінальне провадження відкрили за ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 111 (державна зрада).

    Теги: обшук державна служба СБУ інвестиції корупція в Україні бізнес державна зрада
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