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    Чиновниця з Харкова, яка підтримала Путіна, показала вражаючу декларацію

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    Чиновниця в соцмережах раділа окупації Криму&nbsp; - Чиновниця з Харкова, яка підтримала Путіна, показала вражаючу декларацію
    Чиновниця в соцмережах раділа окупації Криму 
    Фото з відкритих джерел

    Людмилі Терещенко подарували три мільйони та дешево продали квартиру

    Директорка Департаменту культури й туризму Харківщини Людмила Терещенко 18 серпня внесла нетипові правки у свою декларацію. Виявилося, що їй продали квартири за надзвичайно низькою ціною. А кілька місяців до цього їй подарували 3 мільйони гривень. Про це пише «24 канал» із посиланням на декларацію чиновниці.

    Річ у тім, що нерухомість посадовиця купила за ціною 2 396 грн за кв. м. Оскільки загальна площа цього приміщення 45,9 кв. м, її оцінили в 110 тис. грн.

    Власницю квартири в Харкові Терещенко стала 16 серпня. До цього вона вже кілька разів за літо оновлювала дані у своїй декларації.

    У червні їй подарували 3 млн грн, а в липні жінка отримала менший подарунок – 125 тис. Продавцем квартири та джерелом надходження подарованих коштів була одна людина – Наталія Пінегина. Ким вона є для чиновниці – невідомо.

    Відповідно до щорічної декларації посадовиці, за 2020 рік в ОДА вона заробила лише 232 632 грн. Також вона задекларувала кошти отримані від Харківської академії культури та Universal Bank – сумарно 5 734 грн.

    Її чоловік Антон Терещенко за цей рік заробив трішки більше. Кошти він отримував із 3 джерел:

    • Сам собі виплачував зарплатню – 190 640 грн;
    • ТОВ «ПСК-Харків» – 28 839 грн;
    • «Інжинирінгова компанія Альтон» – 59 498 грн.

    Нагадаємо Людмила Терещенко вперше «прославилася» на посаді глави обласного Центру молоді у 2017 році. Тоді в неї помітили старі публікації в соцмережі, де жінка висловлювала підтримку президенту Росії Володимиру Путіну. Також вона публічно раділа окупації Криму.

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    Чиновниця з Харкова, яка підтримала Путіна, показала вражаючу декларацію
    Чиновниця з Харкова, яка підтримала Путіна, показала вражаючу декларацію
    Чиновниця з Харкова, яка підтримала Путіна, показала вражаючу декларацію

    Терещенко сказала, що «ніколи не виступала проти України». Проте громадські працівники направили листи з вимогою звільнити чиновницю губернатору, голові облради й начальнику СБУ Харківщини. Тоді її звільнили, але вже в березні 2020 року тодішній глава Харківської ОДА Олексій Кучер призначив жінку на теперішню посаду.

    Нагадаємо, колишній Харківської ОДА Олексій Кучер потрапив у список держслужбовців, яких підозрюють у неправдивому декларуванні. Він не зміг пояснити походження біткоїнів на суму 13 мільйонів гривень.

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    Теги: Харків СБУ нерухомість Путін Харківщина жінка
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    Чиновниця з Харкова, яка підтримала Путіна, показала вражаючу декларацію