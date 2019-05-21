СБУ оголосила в розшук керівника «Ужгородського турбогазу» Качура



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Керівник компанії «Ужгородський турбогаз», колишній депутат Закарпатської обласної ради Михайло Качур

Михайло Качур зник із поля зору правоохоронців 21 лютого

Служба безпеки України оголосила в розшук керівника компанії «Ужгородський турбогаз», колишнього депутата Закарпатської обласної ради Михайла Качура. Інформацію про розшук опубліковано на сайті Міністерства внутрішніх справ.

Зазначено, що екс-депутату оголошено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великому розмірі), ч. 3 ст. 212 (ухиляння від сплати податків в особливо великому розмірі) Кримінального кодексу.

Запобіжний захід Качура не обирався.

Він зник із поля зору правоохоронців 21 лютого.

Нагадаємо, у 2017 році суд заборонив продаж Фондом гарантування вкладів фізичних осіб прав вимоги за кредитами банку «Фінанси та Кредит» із забезпеченням 10% акцій компанії «Ужгородський турбогаз».

Джерело: Українські новини