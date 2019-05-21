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    СБУ оголосила в розшук керівника «Ужгородського турбогазу» Качура

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    Керівник компанії &laquo;Ужгородський турбогаз&raquo;, колишній депутат Закарпатської обласної ради Михайло Качур - СБУ оголосила в розшук керівника «Ужгородського турбогазу» Качура
    Керівник компанії «Ужгородський турбогаз», колишній депутат Закарпатської обласної ради Михайло Качур

    Михайло Качур зник із поля зору правоохоронців 21 лютого

    Служба безпеки України оголосила в розшук керівника компанії «Ужгородський турбогаз», колишнього депутата Закарпатської обласної ради Михайла Качура. Інформацію про розшук опубліковано на сайті Міністерства внутрішніх справ.

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    Зазначено, що екс-депутату оголошено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великому розмірі), ч. 3 ст. 212 (ухиляння від сплати податків в особливо великому розмірі) Кримінального кодексу.

    Запобіжний захід Качура не обирався.

    Він зник із поля зору правоохоронців 21 лютого.

    Нагадаємо, у 2017 році суд заборонив продаж Фондом гарантування вкладів фізичних осіб прав вимоги за кредитами банку «Фінанси та Кредит» із забезпеченням 10% акцій компанії «Ужгородський турбогаз».

    Джерело: Українські новини

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