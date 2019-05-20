СБУ виявила на Луганщині схованку з великою кількістю снарядів та гранат



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Слідчі дії щодо встановлення обставин справи тривають

Правоохоронці вилучили понад 270 артилерійських снарядів і майже 300 гранат

Служба безпеки України виявила арсенал із великокаліберними військовими засобами ураження в Новоайдарському районі Луганської області.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Зазначається, що зі схованки, облаштованої на колишньому місці дислокації однієї з військових частин у Новоайдарському районі, правоохоронці вилучили понад 270 артилерійських снарядів ОФ-22 калібру 152 мм і майже 300 підривників РГМ-2.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.413 (марнотратство або втрата військового майна) Кримінального кодексу.

Слідчі дії щодо встановлення обставин справи та притягнення до відповідальності осіб, причетних до облаштування схованки, тривають.

Як повідомлялося, після вибуху у відділенні банку поліція знайшла величезний арсенал зброї в селі під Луганськом.

Раніше величезний арсенал для стрільби авіаракетами знайшли під Києвом.