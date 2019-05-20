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    Події в Україні

    СБУ виявила на Луганщині схованку з великою кількістю снарядів та гранат

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    Слідчі дії щодо встановлення обставин справи тривають - СБУ виявила на Луганщині схованку з великою кількістю снарядів та гранат
    Слідчі дії щодо встановлення обставин справи тривають

    Правоохоронці вилучили понад 270 артилерійських снарядів і майже 300 гранат

    Служба безпеки України виявила арсенал із великокаліберними військовими засобами ураження в Новоайдарському районі Луганської області.

    Про це повідомляє прес-служба СБУ.

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    Зазначається, що зі схованки, облаштованої на колишньому місці дислокації однієї з військових частин у Новоайдарському районі, правоохоронці вилучили понад 270 артилерійських снарядів ОФ-22 калібру 152 мм і майже 300 підривників РГМ-2.

    Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.413 (марнотратство або втрата військового майна) Кримінального кодексу.

    Слідчі дії щодо встановлення обставин справи та притягнення до відповідальності осіб, причетних до облаштування схованки, тривають.

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    СБУ виявила на Луганщині схованку з великою кількістю снарядів та гранат
    СБУ виявила на Луганщині схованку з великою кількістю снарядів та гранат

    Як повідомлялося, після вибуху у відділенні банку поліція знайшла величезний арсенал зброї в селі під Луганськом.

    Раніше величезний арсенал для стрільби авіаракетами знайшли під Києвом.

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