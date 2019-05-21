На Закарпатті за хабарі затримали доцента вишу
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Доцент юридичного факультету вимагав гроші від студентів за успішне складання і перескладання іспитів та заліків
Співробітники Служби безпеки України викрили на систематичних хабарах доцента юридичного факультету одного з вищих навчальних закладів Закарпатської області.
Про це 21 травня повідомляє прес-центр СБУ.
«Оперативники встановили, що доцент вимагав гроші від студентів за успішне складання і перескладання іспитів та заліків. Вартість «послуг» зловмисника становила від 2,5 до 4,5 тисяч гривень», - говориться у повідомленні.
Правоохоронці затримали доцента згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання чергової неправомірної вигоди у розмірі 4500 гривень.
Вирішується питання щодо оголошення фігуранту справи підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, на Рівненщині співробітники Служби безпеки України викрили на систематичних хабарах старшого інспектора одного з митних постів області.