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    На Закарпатті за хабарі затримали доцента вишу

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    На Закарпатті за хабарі затримали доцента вишу
    На Закарпатті за хабарі затримали доцента вишу
    Фото: прес-центр СБУ
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    Доцент юридичного факультету вимагав гроші від студентів за успішне складання і перескладання іспитів та заліків

    Співробітники Служби безпеки України викрили на систематичних хабарах доцента юридичного факультету одного з вищих навчальних закладів Закарпатської області.

    Про це 21 травня повідомляє прес-центр СБУ.

    «Оперативники встановили, що доцент вимагав гроші від студентів за успішне складання і перескладання іспитів та заліків. Вартість «послуг» зловмисника становила від 2,5 до 4,5 тисяч гривень», - говориться у повідомленні.

    Правоохоронці затримали доцента згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання чергової неправомірної вигоди у розмірі 4500 гривень.

    Вирішується питання щодо оголошення фігуранту справи підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

    Нагадаємо, на Рівненщині співробітники Служби безпеки України викрили на систематичних хабарах старшого інспектора одного з митних постів області. 

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