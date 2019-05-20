Глава СБУ Грицак подав у відставку



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Українську спецслужбу Василь Грицак очолив 2 липня 2015 року

Разом з Грицаком рапорти написали заступники глави СБУ

Керівник Служби безпеки України Василь Грицак подав у відставку. Про це повідомила прес-служба СБУ.

«Виконую обіцянку і публічно інформую: сьогодні подаю на розгляд новообраного президента України рапорт про своє звільнення з посади голови СБУ. Також повідомляю, що в установленому Військовими статутами порядку відповідні рапорти про звільнення з займаних посад складені усіма заступниками голови СБУ і членами команди, які пліч-о-пліч зі мною встали на захист України у найважчі дні російської збройної агресії», - йдеться в заяві Грицака.

Грицак зазначив, що за час російської агресії СБУ втратила 27 своїх співробітників, однак, незважаючи на всі труднощі, сьогодні вона відповідає кращим спецслужб світу.

«Поки ж що президент України та Верховна Рада України у встановленому Конституцією України порядку не вирішить питання, хто повинен очолювати Службу безпеки України, діючий склад СБУ продовжить захищати безпеку держави і українського народу», - заявив Грицак.

Зазначимо, українську спецслужбу Василь Грицак очолив 2 липня 2015 року.

Як відомо, сьогодні Зеленський складе присягу президента у Верховній Раді.

Раніше «Главком» повідомляв, що перший заступник глави Служби безпеки України та начальник Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ Павло Демчина подав у відставку.

Крім того, 17 травня секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Турчинов подав у відставку. Причиною відставки він назвав припинення повноважень президента Петра Порошенка.

Також міністр закордонних справ України Павло Клімкін оголосив про свою відставку. Він зазначив, що написав заяву про відставку, а в понеділок, 20 травня, в день інавгурації Володимира Зеленського направить його Верховній раді і новому президентові.