  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Глава СБУ Грицак подав у відставку

    • Розсилка
    Українську спецслужбу Василь Грицак очолив 2 липня 2015 року - Глава СБУ Грицак подав у відставку
    Українську спецслужбу Василь Грицак очолив 2 липня 2015 року

    Разом з Грицаком рапорти написали заступники глави СБУ

    Керівник Служби безпеки України Василь Грицак подав у відставку. Про це повідомила прес-служба СБУ.

    «Виконую обіцянку і публічно інформую: сьогодні подаю на розгляд новообраного президента України рапорт про своє звільнення з посади голови СБУ. Також повідомляю, що в установленому Військовими статутами порядку відповідні рапорти про звільнення з займаних посад складені усіма заступниками голови СБУ і членами команди, які пліч-о-пліч зі мною встали на захист України у найважчі дні російської збройної агресії», - йдеться в заяві Грицака.

    Читайте також

    Грицак зазначив, що за час російської агресії СБУ втратила 27 своїх співробітників, однак, незважаючи на всі труднощі, сьогодні вона відповідає кращим спецслужб світу.

    «Поки ж що президент України та Верховна Рада України у встановленому Конституцією України порядку не вирішить питання, хто повинен очолювати Службу безпеки України, діючий склад СБУ продовжить захищати безпеку держави і українського народу», - заявив Грицак.

    Зазначимо, українську спецслужбу Василь Грицак очолив 2 липня 2015 року.

    Як відомо, сьогодні Зеленський складе присягу президента у Верховній Раді.

    Раніше «Главком» повідомляв, що перший заступник глави Служби безпеки України та начальник Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ Павло Демчина подав у відставку.

    Крім того, 17 травня секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Турчинов подав у відставку. Причиною відставки він назвав припинення повноважень президента Петра Порошенка.

    Також міністр закордонних справ України Павло Клімкін оголосив про свою відставку. Він зазначив, що написав заяву про відставку, а в понеділок, 20 травня, в день інавгурації Володимира Зеленського направить його Верховній раді і новому президентові.

    Читайте також
    СБУ Василь Грицак відставка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ